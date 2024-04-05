الآلاف في طهران يشيعون قتلى القنصلية الإيرانية بدمشق

شهدت العاصمة الإيرانية، طهران، الجمعة، مواكب تشييع ضباط الحرس الثوري الذين قتلوا إثر غارة جوية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وشيع الآلاف من الإيرانيين جثامين القتلى، بالتزامن مع مسيرات يوم القدس، التي تشهدها إيران سنويا في آخر جمعة من شهر رمضان دعما للفلسطينيين، وسط هتافات وتوعد بالانتقام من إسرائيل.

حيث أسفرت غارة على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، الاثنين الماضي، عن مقتل 7 ضباط إيرانيين، كان أبرزهم الجنرال محمد رضا زاهدي القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني.

وقد توعدت إيران بالانتقام من إسرائيل ردا على الغارة، بينما لم تقر إسرائيل رسميًا بتنفيذها.

تزامن التشييع مع مسيرات يوم القدس، وسط هتافات معادية لإسرائيل وأمريكا وتوعد بالانتقام من إسرائيل، حيث تنظم إيران مسيرات يوم القدس سنويا في آخر جمعة من شهر رمضان دعما للفلسطينيين.

قائد الحرس الثوري الإيراني: رجالنا سيعاقبون إسرائيل

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن أي اعتداء ضد إيران لن يبقى دون رد.

وخلال كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، في العاصمة طهران، قال سلامي: "القائد الأعلى علي خامنئي قال إنه سوف يقوم بمحاسبة الكيان الصهيوني ولا يمكن لهذا الكيان التهرب من نتائج ما يقوم به".

وأضاف: "رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني على جريمة قصفه قنصليتنا في دمشق ولن يتمكن هذا الكيان من الهروب".

وحول الحرب الدائرة في قطاع غزة، أوضح اللواء سلامي أن إسرائيل تعيش اليوم على الإنعاش الأمريكي والغربي و"إذا توقف هذا الإنعاش ستسقط وهذا اليوم ليس ببعيد".

وأردف، قائلاً: "انهيار الكيان الصهيوني أصبح وشيكا جدا، وقد يتكبد الأمريكيون الذين يفتقرون إلى الحس السياسي تكلفة باهظة لدعهم هذا الكيان".

وتحتفل إيران بيوم القدس العالمي كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، منذ إعلانه من قبل قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني الراحل عام 1979.

ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.