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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع الليلة أمام فيردر بريمن

مرموش
مرموش

يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت مساء اليوم الجمعة بنظيره فيردر بريمن على ملعب فيسر شتاديون ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

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ومن المتوقع أن يلعب جينس جراهل المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت المباراة بالتشكيل الأتي ..

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوتش، ويليان باكو، نيلز نكونكو.

خط الوسط: إلياس شكيري ، هو إكيتيكي، ماريو جوتزة، فارس شايبي، جونيور دينا إبيمبي.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد فيردر بريمن  فى المركز الـ 10 برصيد 30 نقطة.

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