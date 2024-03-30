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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كبار إنجلترا يتنافسون لضم مرموش من فرانكفورت

مرموش
مرموش

جذبت المستويات التي يقدمها الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الأنظار إليه بشدة، بعدما التألق هذا الموسم.

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عمر مرموش على رأس تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين


ونجح مرموش، فى المساهمة في تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 33 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك اهتمام إنجليزي كبير بضم مرموش من فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت إلى أن ليفربول وتوتنهام ونيوكاسل وآرسنال يتنافسون بقوة على التعاقد مع مرموش، من أجل الاستفادة من مستوياته، بعدما أثبت قدراته الكبيرة خلال الموسم الحالي.
وكان مرموش قد تأخر عن الانضمام لفريقه الألماني، حيث تواجد مع منتخب بلاده في بطولة العاصمة الإدارية الودية الدولية بمصر،والتي حصل خلالها المنتخب المصري المركز الثاني بعد الخسارة من منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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