عاجل
مصر وفرنسا والأدرن يرفضون شن أي عملية عسكرية إسرائيلية على رفح الفلسطينية طلبات عاجلة من وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا بشأن غزة
السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة مرموش آينتراخت فرانكفورت يتعادل مع يونيون برلين

بوابة الوفد الإلكترونية

تعادل آينتراخت فرانكفورت مع نظيره يونيون برلين، بدون أهداف في المباراة التي  أقيمت بينهما على ملعب "كومرتسبانك أرينا"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، فيما يتواجد يونيون برلين فى المركز الـ 12 برصيد 29 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: تراب.
خط الدفاع: إبيمبي - باتشو - ربون كوخ - توتنا.
خط الوسط: السخيري - لارسون - نكونكو - جوتزه - كناوف.
خط الهجوم: عمر مرموش.

ويقدم عمر مرموش مستويات مميزة مع آينتراخت فرانكفورت، إذ ساهم فى تسجيل 21 هدفا مع فرانكفورت، خلال 34 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

الجريدة الورقية