توقعات بزيارة مدير "CIA" القاهرة لبحث ملف المحتجزين في غزة (فيديو)

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» بشأن الحرب في غزة، أن باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أعلن نقلًا عن مصدرين، بأنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" إلى القاهرة الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 33037 شهيدًا، و75668 مصابًا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 33037 شهيدًا، و75668 مصابًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنًا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فيما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكية، أن قتل إسرائيل سبعة من موظفي "المطبخ المركزي العالمي" شكّل لحظة فاصلة في واشنطن، أدت إلى تسريع وتيرة التراجع المستمر منذ أشهر في الدعم الأمريكي للحرب في غزة.

وأمس الخميس، تغيرت اللهجة الأمريكية تجاه حليفتها التقليدية إسرائيل إلى "تهديد وتحذير"، إذ دعا الرئيس الأمريكي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأخبر "نتنياهو" أن السياسة الأمريكية المستقبلية ستتحدد من خلال تقييم الإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وحماية عمال الإغاثة.

خبير علاقات دولية: نحن أمام تخبط لدولة الاحتلال.. وإسرائيل تستهدف من يقدم المساعدة

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، قال إن اجتماع الجامعة العربية بناء على طلب فلسطين كمنظمة إقليمية ترتبط مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، هو تأكيد للمشهد الإقليمي مع المشهد الدولي أن إسرائيل دولة مارقة بسبب ما تقوم به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية أنشئت عام 2010 لتقدم مساعدات غذائية لمناطق النزاع في العالم، من أوكرانيا إلأى هاييتي وآخرها في غزة، مؤكدا أنه هناك تخبط بدولة الاحتلال الإسرائيلي كما أن رئيس الوزراء الأسترالي وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بسبب قتل إسرائيل للنوظفين السبعة الذين يحملون جنسية هذه الدول.

وتابع أن ما حدث من استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين والمتبرعين ومن يقومون بأعمال خيرية من دول العالم هو جريمة إبادة جماعية نص عليها الانون الدولي بشكل واضح، وهي تسير في هذا الخط بأن تكون متهمة وليس هناك أي تبرير، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة أمام العالم وإدارة بايدن تفقد سمعتها أمام الجميع.