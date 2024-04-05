أهلي جدة ضد الوحدة.. موعد المباراة في الدوري السعودي

يواجه أهلي جدة نظيره الوحدة مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير في الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويدخل أهلي جدة المباراة بمعنويات منتعشة بعد فوزه على جاره الاتحاد بهدف نظيف في الديربي بالجولو الماضية من الدوري السعودي، ليصل للفوز الخامس عشر له هذا الموسم.

فيما نجح الوحدة للعودة إلى الانتصارات بعد الفوز على الفيحاء بهدفين لهدف، بعدما خسر في ثلاث مباريات متتالية أمام ضمك وابها والفتح، لينجح في تحقيق الانتصار بعد غياب دام 7 جولات.

و كان آخر فوز للوحدة في الدوري السعودي قبل انتصاره الأخير، على الرياض بهدف نظيف بالجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.

يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 51 نقطة بعد خوضه 26 مباراة نجح في تحقيق الانتصار 15 لقاء، وتعادل في 6 مباريات وخسر خمس آخرين.

بينما يتواجد الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة خلال 26 مباراة بعدما فاز في تسع مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 14 لقاء.

موعد مباراة أهلي جدة والوحدة:

تنطلق مباراة أهلي جدة والوحدة في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.