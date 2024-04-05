غادة عادل تثير إهجاب متابعيها بفستان جذاب ومكياج صاخب في أحدث ظهور

شاركت الفنانة غادة عادل فيديو قصير من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتألقت بملامح أنثوية ولو جذاب عكس جمالها الساحر.





الفنانة غادة عادل

وبدت غادة عادل بفستان قصير باللون الفستقي، وتميز بأكمام فضفاضة، ومصنوع من قماش متعدد الطيات مع قصة محددة الخصر؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.





ولم تبالغ غادة عادل في إرتداء المجوهرات، فإكتفت بخاتم مرصع بالألماس في أحد اليدين.





ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة غادة عادل تصفيفة شعر مميزة، فتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها وربطت غرتها بخيوط باللون الفستقي؛ لتتماشى مع لون الفستان وتعطي لمسه جذابة وساحرة.





ووضعت غادة عادل مكياجًا جذابًا عكس جمال ملامحها، فحددت وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني المدمجه مع النود، بالإضافة للكحل الأسود والشيمر اللامع تحت العين، واختارت ملمع شفاه باللون البني؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الساحر.





بداية مشوار غادة عادل الفني

غادة عادل هي ممثلة مصرية درست المحاسبة بمعهد في ليبيا التي ولدت فيها، ثم عادت إلى مصر و بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة، ثم عملت في مجال التمثيل من خلال فوازير (أبيض وأسود) والجزء الأول من مسلسل (زيزينيا).

وبعد ذلك، اتجهت غادة عادل إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، وشاركت بعدها في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها (55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر).

كما قامت ببطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: "مبروك جالك قلق، المصراوية الجزء الأول، قلب ميت، فرح العمدة، مكان في القصر، سرايا عابدين".