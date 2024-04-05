ضرخة ألم من ذوي ضحايا ترعة القاصد.. وأهالي الغربية يستغيثون بالمسؤولين

بعد سقوط سيارة بترعة القاصد بناطق منطقة الإستاد بطنطا، ومصرع 4 من أشخاص من أسرة واحدة، فضلا عن شهيد الشهامة والذى قفز في الماء لانتشالهم فغرق معهم.

بعد تشييع جثامين ضحايا هذا الحادث المأساوي، طالب أهالى الغربية بضرورة إنارة جميع الطرق الفرعية - الفردانى- لانها تعانى من الظلام الدامس ليلا مما يزيد من خطورتها على السيارات التى تستخدمها.



كما تعانى من عدم وجود - صدادات- خرسانية كتلك المستخدمة فى الطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية، لتحمى السيارات من خطر وقوعها ليلا فى الترع الموازية للطريق.

وأكد الاهالى ان المحافظة بها أكثر من 25 طريقا فرديا مواز للترع وفى مركز طنطا يوجد طريق الموت طنطا - محلة منوف/ والملاحة وزفتى ودفرة.

شهيد الشهامة



وطالب المواطنون المسؤولون بالغربية بسرعة إنارة هذه الطرق ليتمكن السائقين من رؤية خط السير ولا ينحرفون الى الترع ويسقطوا بالركاب فيها حيث لا يمر يوم دون حدوث حادثة وأكثر، بسبب سوء حالة الطرق الفردية وملاصقتها للمجارى المائية ناهيك عن العتمة ليلا وعدم وجود حواجز خرسانية عليها.