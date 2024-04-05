مياه الفيوم : تشكيل غرفة عمليات تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك

أعلن المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن تشكيل غرفة عمليات وإعلان حالة الطوارئ داخل كافة مواقع وفروع الشركه بأنحاء المحافظة تزامنا مع إحتفالات عيد الفطر المبارك أعاده الله على الامه العربيه والإسلامية بالخير والبركات وذلك من أجل توفير كافة الخدمات المقدمه للمواطنين على مدار اليوم مع الحفاظ على جودة واستدامه الخدمه.

وأضاف "النجار" أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشكلة من كافة قيادات الشركه لمتابعة ورصد أى مشكلة تتعلق بتوفير الخدمه سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي أو جودة مياه والتوجه والتحرك الفورى لإزالتها والانتهاء منها في وقتها حتى يحتفل المواطنين بعيدهم دون أن توجد مشكلة تعكر صفو احتفالهم بجانب التنبيه على قائدى سيارات مياه الشرب الناقلة وسيارات النافورى والفاكيوم والكباش أن يكونوا تحت أهبه الاستعداد والتحرك الفورى إتجاه اى مشكله يتم رصدها عن طريق غرفة العمليات أو الشكاوى التي ترد للخط الساخن أو مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف أن الشركه تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خاصة محطات مياه الشرب وانتظام العاملين وتواجدهم بمقر عملهم بجانب مراجعة انتظام العمل داخل محطات وروافع الصرف الصحي والتأكد من جاهزية الطلمبات والمولدات والغواطس وعملها فى استقبال تصرفات المواطنين والتأكيد على عمال التسليك والفنيين بتواجدكم داخل أماكن عملهم والتواصل المستمر والدائم فى حاله حدوث أي مشكله تعيق عمل المحطات والروافع علاوة على تواجد فريق المعامل المتنقلة لسحب عينات عشوائية من مياه الشرب للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها لكافة القياسات والشروط الصحية المعمول والمصرح بها والمراقبة المستمر سواء لماخذ مياه الشرب أو مراحل إنتاجها .

وأكد رئيس الشركه على العاملين بإدارة العدادات مسبقة الشحن بتواجدهم جميع أيام العيد من أجل توفير إمكانية الشحن للمواطنين الذين يريدون شحن عداداتهم نتيجة انتهاء الرصيد مع إمكانية شحن هذه العدادات أيضا عن طريق منافذ أو مكاتب الشحن فورى.

معرض ملابس للايتام

ومن جهه اخرى قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم،بافتتاح معرض ملابس العيد للتلاميذ الأيتام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تم تنظيم معرض ملابس العيد، بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بالفيوم، وتم عرض جميع الملابس داخل مركز مصادر التعلم بالمديرية ، وتم توزيع جميع الملابس حسب المقاسات واختيار الطلاب لأنواع الملابس والأحذية.

حضر افتتاح المعرض هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وعبدالنبي كمال مصطفى موجة عام التربية الإجتماعية ، وفريق العمل المشرف على المعرض بالشئون التنفيذية والتربية الإجتماعية والعلاقات العامة والإعلام.