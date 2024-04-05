أطعمة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم

يُعتبر النوم المريح أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، ويرجع ذلك إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاسترخاء وتعزيز النوم العميق. وفقًا لتقرير منشور في "تايمز أوف انديا"، هناك 5 أطعمة معروفة بخصائصها المساعدة على النوم، خاصةً عند تناولها في المساء.

أطعمة تعالج الأرق

1. الشوفان:

يمكن أن يساهم تناول الشوفان - الذي يُعتبر عادةً وجبة إفطار - في تعزيز النوم الجيد. حيث تحتوي الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات المعقدة والألياف على التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يُسهم في تعزيز النوم المستقر طوال الليل، بالإضافة إلى احتوائه على الميلاتونين، مما يجعله خيارًا ممتازًا قبل النوم.

2. الموز:

يحتوي الموز على المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذان يساهمان في الاسترخاء الطبيعي للعضلات، بالإضافة إلى احتوائه على التربتوفان، الذي يعزز الشعور بالاسترخاء والنوم.

3. سمك السالمون:

بفضل احتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية، يُعتبر سمك السالمون خيارًا ممتازًا لتحسين نوعية النوم، حيث يقلل من الالتهابات ويعزز الراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا لفيتامين د، الذي يعتبر ضروريًا للحصول على نوم أفضل.

4. اللوز:

يُعتبر اللوز مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم، الذي يرتبط بتحسين نوعية النوم من خلال استرخاء العضلات وتعزيز الشعور بالهدوء.

5. التوت:

يحتوي التوت على الميلاتونين، الذي يُعتبر الهرمون المسؤول عن دورة النوم، مما يُساعد على تحسين نوعية النوم عند تناوله قبل النوم.

باختيار الأطعمة المناسبة قبل النوم، يمكن للأفراد تحسين جودة نومهم والاستمتاع براحة أكبر خلال الليل."

على صعيد آخر، يحذر الأطباء من أن النوم المبالغ به والذي يصل إلى أكثر من 9-10 ساعات في اليوم، قد يرفع فرص الإصابة بمرض السكري بنسبة 50 %، كما يؤثر سلبًا على عمل القلب والأوعية الدموية، بسبب قلة النشاط البدني، وذلك على الرغم من أن قلة النوم يؤدي إلى ضعف منظومة المناعة، ويسبب الشعور بالتعب والإجهاد والضعف.

ووفقًا لما ذكره موقع Gazeta.Ru، يؤكد الأطباء أن الإنسان يستطيع العيش من دون نوم لمدة 19 يوما تقريبا، في حين إن عواقب عدم النوم الكافي تظهر في اليوم الأول على شكل تهيج ومشكلات في التركيز، أما في اليومين الثاني والثالث فتظهر في تنسيق الحركات وتركيز العينين ووضوح الكلام، حتى يدخل الشخص في اليومين الرابع والخامس في مرحلة الهلوسة، وبحلول اليوم الثامن يصبح من الصعب عليه حتى نطق الكلمات البسيطة.