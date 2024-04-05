أطعمة مفتاح صحة القلب والأوعية الدموية.. الثوم وزيت السمك أبرزها

وفقا لخبراء التغذية، فإن مفتاح صحة القلب والأوعية الدموية هو التغذية السليمة، هناك أطعمة يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي.

أطعمة لصحة القلب

الثوم

له تأثير مفيد على الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويجب عليك تناول فص من الثوم كل يوم.

زيت السمك

لأنها تمنع تشكيل جلطات الدم، والأحماض الدهنية أوميجا 3 لها خصائص مضادة للأكسدة عالية وحاول ألا تقلى السمك، بل اخبزه أو اطهيه على البخار.

الجوز

غني بأحماض أوميغا 3 وفيتامين E، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة وتحتوي المكسرات على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لذلك يكفي تناول حبتين أو ثلاث منها في اليوم.

بذور الكتان

كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية القاعدة هي ملعقة كبيرة في اليوم ويمكن إضافة البذور إلى العصائر أو السلطات.

الشوفان والشاي الأخضر

الشوفان والجاودار ودقيق الحبوب الكاملة لها تأثير مفيد بسبب الفيتامينات Bو E، ويمنع الشاي الأخضر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب محتواه من مادة البوليفينول ذات الخصائص المضادة للأكسدة.

العنب الأحمر

مفيد بشكل خاص للأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم، ويقلل احتمالية الإصابة بقصور القلب والنوبات القلبية وينبغي أن يؤكل العنب الأحمر مع بذوره.

الطماطم

تساعد الطماطم في الوقاية من أمراض القلب لأنها مصدر للليكوبين والبيتا كاروتين والبوتاسيوم وفيتامين C والفلافونويد وفيتامين E، والتي يمكن أن تحمي خلايا الأوعية الدموية من الأكسدة التي تسبب تكون الترسبات في الشرايين.

البطيخ

تظهر الأبحاث أن مادة الليكوبين الكاروتينويد المضادة للأكسدة الموجودة في البطيخ تساعد على خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم في جسم الإنسان ويحتوي البطيخ أيضًا على السيترولين، وهو حمض أميني يمكن أن يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم.

ومن الجيد أيضًا للقلب تناول جميع الفواكه الطازجة (البرتقال والتفاح والكمثرى والخوخ) والتوت (التوت والفراولة والتوت الأسود والتوت الأزرق) والكرز غني بالجلوكوز الذي يغذي عضلة القلب، والبكتين الذي يزيل الكوليسترول الزائد من الجسم.

الحلويات

يزيد السكر من خطر الإصابة بأمراض القلب حتى لدى الأشخاص الأصحاء.

حبوب الإفطار

غالبًا ما تكون حبوب الإفطار وألواح الحبوب والموسلي التي يتم الترويج لها كجزء من نظام غذائي صحي مليئة بالمحليات يؤدي هذا الإفطار إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يزيد من خطر الالتهاب.

السمن

جميع المنتجات التي تحتوي على الدهون المعدلة، بما في ذلك السمن، تشكل خطرا على القلب.