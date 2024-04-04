خطة التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن السعي في التوسع في توأمة المدارس الحكومية والدولية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة وضعت خطة للتوسع في المدارس الحكومية الدولية، ومدارس النيل المصرية الدولية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن توأمة المدارس الحكومية والدولية في سبيل لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى القيام بتدخلات من شأنها الوصول إلى توفير فرص أكبر لتدريب وتأهيل المعلمين للتنمية المهنية الشاملة والمستدامة، وربط الخريج بسوق العمل، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما تخطط الوزارة لعقد مؤتمر لطرح أوجه الشراكة الحالية والتوسع فيها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى التوسع في مدارس المتفوقين (stem)، بالإضافة إلى دراسة إجراء تطوير شامل في مرحلة التعليم الثانوي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى تضمين مفاهيم وتطبيقات القيم والأخلاق في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية في المدارس بالإضافة إلى بناء مناهج منفصلة للقيم واحترام الآخر في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

خطة تطوير التعليم في المدارس

ونوه وزير التربية والتعليم بصياغة خطة استراتيجية (۲۰۲٤/۲۰۲۹) لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم في المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الخطة تقدم مجموعة من السياسات والبرامج؛ لتفعيل مشروع إصلاح التعليم المصري في المدارس من رياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام والفني، وكذلك مَحْو الأمية، وتعليم الكبار .

وأكد وزير التربية والتعليم أن الإجراءات التنفيذية تضمنت إشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية، من خلال توسيع نطاق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأفراده، وتذليل العقبات مؤسسيًا من خلال الجهات المعنية بالوزارة.

وتوضح تلك الخطة الرؤية طويلة المدى لمشروع إصلاح التعليم المصري في المدارس، وتحدد الأولويات الاستراتيجية، وتقدم خارطة طريق للتنفيذ، وكذلك تستجيب للسياقات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتغيرة ديناميكيًا على المستويين العالمي والوطني.

وتهدف رؤية وزارة التربية والتعليم إلى توفير تعليم وتدريب قَائِم على الجَودَة والتميز، يرتكز عَلَى الاستدامة والإتاحة العادلة؛ لإعداد متعلم قادِر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.

نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس

ومن أجل نشر ثقافة خدمة المجتمع في المدارس، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك من خلال: قائمة الكتب البيبليوغرافية التي تحتوي على الكتب الصالحة لدعم المقررات والأنشطة المختلفة والتي تصدر بشكل دوري وسنوي وتتاح إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تصميم نشرة للمسابقات المختلفة تتجدد موضوعاتها سنويًا، والتي في جوهرها تعمل على نشر ثقافة خدمة المجتمع لدى الطلاب في المدارس وعقد ندوات توعوية وتثقيفية في مجالات شتى منها: (التنمر، العنف الرياضي، الشغب، التغيرات المناخية، وأضرار الألعاب الإلكترونية)، بالإضافة إلى تكوين فرق كشافة ومرشدات بجميع المدارس وتنفيذ البرنامج المُعدّ لهم من خلال عدة مجالات مثل: (المجال الروحي، المجال الاجتماعي، المجال العقلي، المجال الصحي، والمجال الإرشادي).