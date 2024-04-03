الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد انتهاء العام الدراسي الحالي في المدارس 2024

طلاب المدارس
طلاب المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد انتهاء العام الدراسي الحالي 2023-2024 في المدارس لجميع الصفوف الدراسية. 

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بنظام أبنائنا في الخارج 2024

رابط جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء العام الدراسي الحالي يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 بحسب توزيع خريطة المناهج الدراسية لجميع الصفوف التعليمية في المدارس. 

وتجرى امتحانات المهام الأدائية لطلاب الصفوف الابتدائية في المدارس من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي. 

وتعقد الامتحانات العملية لطلاب صفوف النقل في المدارس من الصف الأول الإعدادى للصف الثاني الثانوي قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024. 

ويقدم طلاب جميع صفوف النقل في المدارس مشروعات بحثية خلال آخر أسبوعين في الدراسة بشرط حصول الطالب على درجة النجاح فيها 50 في المائة. 

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في المدارس 

واستقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في المدارس يوم الأربعاء الموافق 8 مايو. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد عدّلت موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 لتنطلق يوم  4 مايو بدلا من 25 مايو المعلن في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي. 

ثم عدلت وزارة التربية والتعليم موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي في المدارس ليوم 8 مايو بعد أعياد المسيحيين. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تأجيل موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس جاء مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 في المدارس يوم 23 مايو 2024. 

وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس 

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بتولي مسئولية وضع جداول امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس 2024  والإعلان عنها. 

ونوه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس تعقد على مستوى الإدرات التعليمية. 

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس. 

وشدد وزير التربية والتعليم على أن تكون أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، والتدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.
 

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