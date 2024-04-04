20 دقيقة من المشي يخلصك من الالتهاب

وجد علماء من كاليفورنيا أن المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وفقًا لتقارير Live Science.

ولإجراء الدراسة، دعا الخبراء 47 متطوعًا تلقوا تعليمات بالمشي بوتيرة سريعة على جهاز المشي، وأجرى الخبراء اختبارات الدم من المتطوعين قبل وبعد التمرين.

وتبين أن المشي المكثف لمدة 20 دقيقة يقلل من عدد علامات الالتهاب بنسبة 5٪، ووفقا للعلماء، فإن ممارسة الرياضة تفيد الجسم بأكمله وجهازه المناعي.

وتتضمن الهرمونات التي يتم إطلاقها بعد التمرين مستقبلات تعرف باسم مستقبلات بيتا 2 الأدرينالية، وتوجد هذه المستقبلات في معظم الخلايا، بما في ذلك الخلايا المناعية.

وفقا للعلماء، للحصول على تأثير إيجابي مضاد للالتهابات من التدريب، لا يحتاج الشخص إلى استنفاد وإفراط في تحميل نفسه؛ يكفي قضاء 20 دقيقة يوميًا في المشي بنشاط.

ما هو الالتهاب؟

الالتهاب هو استجابة الجسم الوقائية الطبيعية ضد الأذية، وهي تحدث عندما تخوض كريات الدم البيضاء قتالاً لحمايتنا من العوامل الإنتانية كالبكتيريا والفيروسات. كما قد يحدث الالتهاب نتيجة الإصابة، كما في حالات التمزق أو التمطط العضلي لدى ممارسة الرياضة، والتي غالباً ما تؤدي إلى الألم والتورم والالتهاب.

علامات تشير إلى الالتهاب

ثمة خمسة أعراض أو علامات قد تدل على الالتهاب الحاد: الاحمرار، السخونة، التورم، الألم، وصعوبة تحريك المنطقة المصابة بشكل طبيعي. وقد يكون الالتهاب بسيطاً، وينحصر في منطقة صغيرة ويشفى تلقائياً؛ إلا أنه قد يكون أيضاً واسع الانتشار ومؤلماً ويتطلب العلاج.

وإذا كان الألم شديداً أو مستمراً لفترة طويلة، فعندها يجب استشارة الطبيب، والذي قد يجري فحصاً سريرياً أو يطلب تحاليل دموية أو صوراً شعاعية كالأشعة السينية والرنين المغناطيسي والطبقي المحوري بهدف تحديد سبب الالتهاب.

كما يقوم الطبيب أيضاً بوصف العلاج المناسب، مثل مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية، والتي تُعالج الالتهاب وتسكن الألم.

أنواع الالتهاب

ينشأ الالتهاب الحاد بعد قطع أو كشط في الجلد، أو مسمار ظاهر مصاب بالعدوى، أو التواء الكاحل، أو التهاب الشعب الهوائية، أو التهاب في الحلق، أو التهاب اللوزتين أو التهاب الزائدة الدودية. أو عادة ما تكون قصيرة الأجل وتهدأ التأثيرات بعد بضعة أيام.

الالتهاب المزمن طويل الأجل ويحدث في ظروف "التمزق والتلف" بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي والحساسية والربو ومرض التهاب الأمعاء ومرض كرون. العوامل الطبيعية أو البيئية، مثل الوزن الزائد، سوء التغذية، عدم ممارسة الرياضة، الإجهاد، التدخين، التلوث، ضعف صحة الفم واستهلاك الكحول المفرط يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التهاب مزمن.