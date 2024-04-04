محكمة العبودية| أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي تتحدان بشأن التعويضات

يتزايد الدعم بين دول أفريقيا والكاريبي لإنشاء محكمة دولية للنظر في الفظائع التي تعود إلى تجارة المستعبدين عبر المحيط الأطلسي مع دعم الولايات المتحدة للجنة تابعة للأمم المتحدة في قلب هذا الجهد.

محاكمات نورمبرج

واقترحت العام الماضي إنشاء محكمة على غرار محاكم أخرى مخصصة مثل محاكمات نورمبرج لمجرمي الحرب النازيين بعد الحرب العالمية الثانية.

وقد اكتسبت الآن زخما داخل حركة تعويضات العبودية الأوسع نطاقا ، حسبما كشفت تقارير رويترز المستندة إلى مقابلات مع عشرات الأشخاص.

وقال إريك فيليبس، نائب رئيس لجنة تعويضات العبودية للجماعة الكاريبية، التي تضم 15 دولة عضوا، إن فكرة إنشاء محكمة خاصة أوصت بها رسميا في يونيو حزيران بحثت بشكل أكبر في الهيئات الإقليمية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

ولم يتم تحديد نطاق أي محكمة لكن منتدى الأمم المتحدة أوصى في تقرير أولي بأن تتناول التعويضات عن الاسترقاق والفصل العنصري والإبادة الجماعية والاستعمار.

وقال فيليبس إن المدافعين ، بما في ذلك داخل الجماعة الكاريبية والاتحاد الأفريقي ، الذي يضم 55 دولة في جميع أنحاء القارة ، يعملون على بناء دعم أوسع للفكرة بين أعضاء الأمم المتحدة.

ويقول مؤيدو المحكمة إن محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة ستساعد في وضع معايير قانونية لمطالبات التعويضات الدولية والتاريخية المعقدة.

يجادل معارضو التعويضات ، من بين أمور أخرى ، بأنه لا ينبغي تحميل الدول والمؤسسات المعاصرة المسؤولية عن العبودية التاريخية.

حتى مؤيدوها يدركون أن إنشاء محكمة دولية للعبودية لن يكون سهلا.

هناك "عقبات ضخمة"، كما قال مارتن أوكومو ماسيغا، الأمين العام لمنتدى القضاة والحقوقيين الأفارقة (AJJF)، الذي يقدم المشورة المتعلقة بالتعويضات إلى الاتحاد الأفريقي.

وتشمل العقبات الحصول على تعاون الدول التي شاركت في تجارة المستعبدين والتعقيدات القانونية لإيجاد أطراف مسؤولة وتحديد سبل الانتصاف.

وقال أوكومو-ماسيغا: "لقد حدثت هذه الأشياء منذ سنوات عديدة ويمكن أن يكون من الصعب الوصول إلى السجلات والأدلة التاريخية وحتى التحقق منها".

على عكس محاكمات نورمبرغ ، لا أحد متورط بشكل مباشر في العبودية عبر المحيط الأطلسي على قيد الحياة.

وردا على سؤال حول فكرة إنشاء محكمة، أقر متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بدور البلاد في العبودية عبر المحيط الأطلسي، لكنه قال إنه ليس لديها خطة لدفع تعويضات. وبدلا من ذلك، ينبغي معالجة أخطاء الماضي من خلال تعلم الدروس من التاريخ ومعالجة "تحديات اليوم"، كما قال المتحدث.

لكن بالنسبة للتعويضات ، يجب محاسبة الدول والمؤسسات الغربية التي لا تزال تستفيد من الثروة التي ولدتها العبودية ، لا سيما بالنظر إلى الموروثات المستمرة من التمييز العنصري.

ومن شأن المحكمة أن تساعد في إنشاء "سجل رسمي للتاريخ"، كما قال بريان كاغورو، وهو محام زيمبابوي يدافع عن التعويضات لأكثر من عقدين.

ترتبط العنصرية والإفقار والتخلف الاقتصادي بالعواقب الطويلة الأمد للرق عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة إلى أوروبا والقارة الأفريقية.

"هذه الموروثات حية وبصحة جيدة" ، قال كلايف لويس ، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال وسليل الأشخاص المستعبدين في دولة غرينادا الكاريبية.

السود "يعيشون في مناطق أكثر فقرا وتلوثا ، ولديهم أنظمة غذائية أسوأ ، ولديهم نتائج تعليمية أسوأ ... لأن العنصرية الهيكلية متأصلة بعمق".

نيجيريا لصالح

ونوقش اقتراح إنشاء محكمة في نوفمبر/تشرين الثاني في قمة للتعويضات في غانا حضرها زعماء أفارقة وكاريبيون.

اختتمت قمة غانا ب لاستكشاف الطرق القضائية ، بما في ذلك "خيارات التقاضي".

وقال وزير الخارجية يوسف توجار لرويترز في فبراير شباط إن نيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان تؤيد الضغط من أجل إنشاء محكمة مضيفا أن بلاده ستدعم الفكرة "حتى تصبح حقيقة".

وفي غرينادا، حيث تم استعباد مئات الآلاف، قال متحدث باسم المحكمة إن رئيس الوزراء ديكون ميتشل "يدعم المحكمة بالكامل"، واصفا المحكمة بأنها مبادرة تقودها الجماعة الكاريبية.

وقال فيليبس إن العمل على إنشاء محكمة يجب أن يتم من خلال منظومة الأمم المتحدة وأن يشمل محادثات مع دول من بينها البرتغال وبريطانيا وإسبانيا وهولندا والدنمارك وفرنسا تشارك في تجارة المستعبدين في منطقة البحر الكاريبي ومناطق أخرى.

ولم يتسن لرويترز تحديد عدد الدول في أفريقيا والكاريبي التي من المرجح أن تؤيد الفكرة.

ومن بين المدافعين الأكثر صخبا عن المحكمة جاستن هانسفورد أستاذ القانون بجامعة هوارد الذي تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية للعمل في منتدى الأمم المتحدة. وقال إن الفكرة ستناقش في الدورة الثالثة للمنتدى ، التي تبدأ في 16 أبريل ، ومن المقرر أن تحضرها 50 دولة أو أكثر.

وقال لرويترز إن هانسفورد يعتزم بعد ذلك السفر إلى أفريقيا للضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم بهدف طرح الاقتراح بدعم أقوى خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول.

وقال عن المحكمة "الكثير من عملي الآن هو محاولة المساعدة في جعلها حقيقة واقعة" ، مضيفا أن الأمر قد يستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات لإطلاقها. وقال فيليبس إن الهدف هو حشد الدعم الكافي بحلول عام 2025.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة التي مولت منتدى الأمم المتحدة "ستتخذ قرارا بشأن المحكمة عندما يتم تطويرها وتأسيسها". وأضاف المتحدث "لكن الولايات المتحدة تدعم بقوة" عمل المنتدى.

وفيما يتعلق بالتعويضات، قال المتحدث إن "تعقيد القضية والتحديات القانونية ووجهات النظر المختلفة بين دول الكاريبي تمثل تحديات كبيرة".

وأعلنت قيادة الأمم المتحدة الآن تأييدها للتعويضات التي استخدمت في ظروف أخرى لتعويض ديون معنوية واقتصادية كبيرة مثل ديون أمريكية يابانية اعتقلتهم الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية ولأسر الناجين من المحرقة.

"ندعو إلى أطر العدالة التعويضية، للمساعدة في التغلب على أجيال من الإقصاء والتمييز"، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 25 مارس، في أكثر تعليقاته العلنية المباشرة حتى الآن حول هذه القضية. ولم يرد مكتب جوتيريش على طلب للتعليق على محكمة محتملة.

وقالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ردا على سؤال حول المحكمة: "لم يحسب أي بلد إرث من الاسترقاق أو الاتجار بالأفارقة المستعبدين أو الاستعمار حسابا كاملا للماضي، أو يفسر بشكل شامل الآثار على حياة المنحدرين من أصل أفريقي اليوم".

واعتذرت هولندا عن دورها في العبودية عبر المحيط الأطلسي العام الماضي وأعلنت عن صندوق بقيمة 200 مليون دولار تقريبا لمعالجة ذلك الماضي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة ليست على علم بالمناقشات حول المحكمة ولا يمكنها الرد على الأسئلة.

وامتنعت الحكومة الفرنسية عن التعليق. ولم ترد حكومات البرتغال وإسبانيا والدنمارك على طلبات للتعليق.

المدعون والمدعى عليهم

وينبع الضغط من أجل إنشاء محكمة جزئيا من الاعتقاد بأن المطالبات يجب أن تكرس في إطار قانوني، كما قال أوكومو ماسيغا، من منتدى القضاة والحقوقيين الأفارقة.

خلصت العديد من المؤسسات ، بما في ذلك الأتحاد الأوروبي ، إلى أن العبودية عبر المحيط الأطلسي كانت جريمة ضد الإنسانية.

بعد محاكمات نورمبرغ عام 1940 ، أضفت الأمم المتحدة الطابع الرسمي على هيكل المحاكم الخاصة - المحاكم الجنائية التي أنشئت على أساس مخصص للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ، مثل الجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ ذلك الحين أنشأت الأمم المتحدة اثنين: أحدهما لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والآخر لمحاكمة جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن العشرين.

وقال هانسفورد إن مجلس الأمن الدولي أنشأ محكمتي رواندا ويوغوسلافيا لكن المحكمة الجنائية الدولية وهي محكمة دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة تأسست بقرار من الجمعية العامة وهو طريق محتمل لمحكمة تعويضات عن العبودية.

وقال أوكومو-ماسيغا إن الدول المتضررة وأحفاد المستعبدين وجماعات السكان الأصليين يمكن أن يكونوا مطالبين محتملين، في حين أن المدعى عليهم يمكن أن يشملوا دولا ومؤسسات لها روابط تاريخية بالعبودية أو حتى أحفاد المستعبدين.

والمحكمة الدولية ليست هي المسار القضائي الوحيد المتاح.

وفي قمة لدول الكاريبي في فبراير من هذا العام، اقترح رؤساء الوزراء والرؤساء المجتمعون العمل مع الاتحاد الأفريقي لطلب رأي قانوني استشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التعويضات من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر في الجماعة الكاريبية.

وقال ماكميد كامارا، مؤسس مجموعة المجتمع المدني "مبادرات الإصلاح" التي تتخذ من أكرا مقرا لها والتي تعمل مع الاتحاد الأفريقي بشأن العدالة التعويضية، إن القرارات بشأن المسار الذي يجب اتباعه ستتخذ بناء على هذا التحذير من قبل محكمة العدل الدولية.

حركة التعويضات

من القرن 15 إلى أواخر القرن 19 ، تم نقل ما لا يقل عن 12.5 مليون أفريقي مستعبد قسرا بواسطة سفن ترفع العلم الأوروبي بشكل رئيسي ولكن أيضا الولايات المتحدة والبرازيل وبيعوا كعبيد.

قبل الضغط من أجل إلغاء العبودية ، نقلت بريطانيا ما يقدر بنحو 3.2 مليون شخص ، وهي الدولة الأوروبية الأكثر نشاطا بعد البرتغال ، التي استعبدت ما يقرب من 6 ملايين.

أولئك الذين نجوا من الرحلة الوحشية انتهى بهم الأمر إلى الكدح في المزارع في ظل ظروف غير إنسانية في الأمريكتين ، ومعظمهم في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة ، بينما استفاد آخرون من عملهم.

بدأت الدعوات للتعويضات مع المستعبدين أنفسهم.

"لقد هربوا ، ورفعوا أصواتهم في أغاني الاحتجاجات ، وخاضوا حروب المقاومة" ، قالت فيرين أ. شيبرد ، مديرة مركز أبحاث التعويضات في جامعة جزر الهند الغربية.

حصلت الحركة لاحقا على دعم من جهات متنوعة مثل زعيم الحقوق المدنية الأمريكي مارتن لوثر كينغ جونيور والراستافاريين في منطقة البحر الكاريبي. في العام الماضي، ضمت بعض أكبر المؤسسات في العالم أصواتها.

وقال كامارا إن غانا قادت الجهود الرامية إلى الحصول على الدعم الأفريقي لمتابعة التعويضات رسميا، كما تبنت نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا القضية.

وقال هانسفورد وفيليبس إن معظم المناقشات ركزت على الاتجار عبر المحيط الأطلسي بدلا من التجارة القديمة عبر الصحراء إلى العالم الإسلامي التي يقدر أنها نقلت عدة ملايين من الأفارقة المستعبدين.

وتجري مناقشة ماهية التعويضات التي ستتألف منها في الممارسة العملية. دفع البعض ، بما في ذلك في الولايات المتحدة ، من أجل مدفوعات فردية لأحفاد العبيد.

ودعت الجماعة الكاريبية في خطة عام 2014 إلى إلغاء الديون ودعم الدول الأوروبية لمعالجة أزمات الصحة العامة والأزمات الاقتصادية.