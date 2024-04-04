رمضان زمان «أرابيسك»

عرض التليفزيون فى شهر رمضان المعظم منذ 30 عاما وبالتحديد عام 1994 مسلسل «أرابيسك» تأليف أسامة أنور عكاشة بطولة النجم صلاح السعدنى وهدى سلطان وهالة صدقى وأبو بكر عزت وهشام سليم وحسن حسنى وكرم مطاوع ونادية رشاد وإخراج جمال عبد الحميد، تناول المسلسل شخصية الرجل الشعبى حسن النعمانى البارع فى مجال الأرابيسك وأصالته فى التعامل مع كل من حوله لكنه يتعرض للعديد من المشاكل خاصة عندما يقع فى مشكلة مع الثرى الدكتور برهام فى عمل داخل الفيلا التى يملكها.

روعة هذا المسلسل تكمن فى كثره نجومه ونجماته والأداء المتفوق للجميع وتتر المسلسل الرائع بصوت حسن فؤاد، هذا المسلسل يعكس العصر الذهبى الدراما المصرية وقطاع الإنتاج رحمه الله، «أرابيسك» نوع من المسلسلات التى لن تمحى من ذاكرة الملايين، تحية من القلب لعمدة الدرما المصرية الفنان الكبير صلاح السعدنى وكل من شارك فى هذا العمل، هذا المسلسل كان فى الواقع تجسيدا للشخصية المصرية الأصيلة بكل تفاصيلها، حسن النعمانى شخصية لم ولن تمحى من ذاكرة الملايين.