فيل يقتل سائحة أمريكية عمرها 80 عاما في زامبيا

قال مسؤولون محليون فى زامبيا:" قتل عدواني تعرضت له امرأة أمريكية تبلغ من العمر 80 عاما، بعد أن هاجم فيل سيارة خلال رحلة سفاري".

ووقع الهجوم في متنزه كافو الوطني في غرب البلاد، في مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت ، يمكن رؤية الكبير وهو يقلب السيارة التي تقل ستة أشخاص عدة مرات.

الرئيس التنفيذي لمجموعة رحلات السفاري

وقال كيث فنسنت ، الرئيس التنفيذي لمجموعة رحلات السفاري ، إن السيارة "مسدودة" بسبب التضاريس ولم تستطع الخروج.

وتوفيت المرأة البالغة من العمر 80 عاما، والتي لم يتم الكشف عن اسمها، متأثرة بجراحها. وقال مسؤولون إن رفاتها ستعاد إلى الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.

وأصيب أربعة ضيوف آخرين بجروح طفيفة ويتلقون المشورة بشأن الصدمات. ونقلت امرأة إلى مستشفى في جنوب أفريقيا لتلقي العلاج.

وتحقق الشرطة وإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية في الحادث.

وقال فنسنت "هذا أمر مأساوي ونقدم خالص تعازينا لعائلة الضيف الذي توفي". "نحن أيضا ، بطبيعة الحال ، ندعم هؤلاء الضيوف والمرشد المتورط في هذا الحادث المؤلم."

وقال فنسنت إن السيارة توقفت لأنها أصبحت محاصرة بسبب "التضاريس والنباتات" ولم تستطع المناورة في طريقها للخروج من مسار.

وأثارت زيمبابوي وبوتسوانا الجارتان لزامبيا قلقهما بشأن زيادة أعداد الأفيال في بلديهما.

هجمات قاتلة بالفيلة

وسجلت زيمبابوي هجمات قاتلة بالفيلة في السنوات الأخيرة.

كان على تيناشي فاراو مهمة قاتمة تتمثل في تسليم الجثة المشوهة لمزارع يبلغ من العمر 30 عاما كان قد دهسه حتى الموت في شمال زيمبابوي إلى عائلته المذهولة إنه شيء يتعين على حراس هيئة إدارة الحدائق والحياة البرية في زيمبابوي (Zimparks) القيام به بشكل متكرر للغاية لأنهم يضبطون معركة بين البشر والحياة البرية المتعدية.

وكان المزارع من منطقة مبيري واحدا من 46 شخصا قتلوا على يد برية في زيمبابوي هذا العام.

شمال غرب زيمبابوي

حديقة هوانج الوطنية ، المحمية الطبيعية الكبيرة في البلاد التي تمتد على مساحة 14,600 كيلومتر مربع (5,637 ميل مربع) في شمال غرب زيمبابوي ، لديها القدرة على إعالة 15,000.

ومع ذلك، يقول المسؤولون إن عدد السكان هناك يبلغ الآن حوالي 55,000 نسمة، مع ضلال الكثيرين إلى المناطق المحيطة بحثا عن الطعام والماء.

والجامبو جشع واحد يستهلك ما يصل إلى 200 لتر (44 جالونا) من الماء يوميا وحوالي 400 كجم (حوالي 62) من أوراق الأشجار واللحاء - مما يسبب ضائقة كبيرة لمزارعي الكفاف الفقراء بالفعل.

وبينما يجتمع مندوبون من أكثر من 180 دولة في بنما لحضور اجتماع اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) الذي يستمر أسبوعين، يعتقد السيد فاراو أن المجتمعات التي تعيش على خط المواجهة هذا يتم تجاهلها.

قال المتحدث باسم Zimparks لبي بي سي "لا يمكنك دائما التوصل إلى حلول في المباني المكيفة" .

تخفيف بعض الأحكام التي تقيد تجارة العاج الخام وجلود الأفيال ، بحجة أن الأموال التي يتم جمعها من بيعها يمكن أن تدعم الحفاظ على أعداد الأفيال المتزايدة.

إذا كان أولئك الذين يفكرون في الاقتراح لم يذهبوا أبدا إلى هوانج ، فكيف يمكنهم فهم محنة المجتمعات هناك ، يتساءل السيد فاراو.

'لا نريد مساعدات'

وفي مايو/أيار، عقدت زيمبابوي قمة للأفيال الأفريقية، لكنها فشلت في توحيد دول القارة لمحاربة الحظر المفروض على تجارة العاج العالمية، الذي صدر بموجب اتفاقية سايتس في عام 1989.

وأيدت زامبيا وناميبيا وبوتسوانا فقط مساعي زيمبابوي للحصول على إذن ببيع مخزوناتها من العاج ومعظمها من الفيلة التي نفقت لأسباب طبيعية والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.

كما تدعم نفس البلدان صيد الغنائم كوسيلة لتمويل المشاريع المجتمعية لأولئك الذين يعيشون بالقرب من حدائق الألعاب.

وقال فراوو "لا نريد أن نحتاج إلى مساعدات، نريد فرصة للتجارة حتى نتمكن من تمويل برامجنا".

لكن كينيا، التي تعارض الصيد وبيع العاج، لم تحضر القمة. أحرقت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا رمزيا مخزونها من العاج الذي تمت مصادرته من الصيادين غير الشرعيين والتجار غير الشرعيين في عام 2016.