القبض على أحد المشاهير النيجيريين بتهمة إساءة استخدام النايرا

ألقي القبض على واحدة من أشهر المشاهير في نيجيريا ، وهي امرأة متحولة جنسيا تعرف باسم “بوبريسكي” ، بتهمة إساءة استخدام الأوراق النقدية.

إدريس أوكونيي

ويزعم أن بوبريسكي، واسمه الحقيقي إدريس أوكونيي، أساء استخدام الأوراق النقدية وشوهها خلال العرض الأول لفيلم في لاغوس، حسبما قالت السلطات لبي بي سي.

يقولون إنها "رشت" الأوراق النقدية ، مما يعني أنها ألقت بها في الهواء في علامة على التقدير.

عادة ما يتم "الرش" في حفلات الزفاف والاحتفالات النيجيرية.

هذه جريمة من الناحية الفنية حيث تسقط الملاحظات على الأرض حيث يمكن الدوس عليها. والعقوبة القصوى هي السجن لمدة ستة أشهر، لكن الملاحقات القضائية نادرة.

يزعم أن بوبريسكي رش المال في العرض الأول لفيلم Ajakaju ، وهو فيلم طال انتظاره للممثلة والمنتجة Eniola Ajao ، في Film One Circle Mall ، في منطقة لاغوس الراقية في ليكي الشهر الماضي.

تمت مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بالحدث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، وربما يكون هذا قد ضغط على السلطات لاتخاذ إجراء.

المشاهير ، الذين لديهم أكثر من خمسة ملايين متابع على Instagram ، لم يعلق بعد.

وقال ديلي أويوال المتحدث باسم لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، لبي بي سي، إن بوبريسكي سيمثل إلى المحكمة بمجرد انتهاء التحقيقات، دون أن يحدد إطارا زمنيا.

وفي فبراير/شباط، حكم على الممثلة أولواداراسيمي أوموسين بالسجن ستة أشهر بتهمة الرش والدوس على أوراق نقدية جديدة من النايرا.

حكم على ممثلة نيجيرية بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة العبث بالعملة بعد أن تم تصويرها وهي ترش وتدوس على أوراق النايرا الصادرة حديثا العام الماضي.

وألقي القبض على أولوداراسيمي أوموسين في فبراير شباط الماضي في لاغوس بعد ظهور مقطع فيديو لها في حفلة على الإنترنت.

كما شوهد نجم نوليوود يتباهى بالأموال التي أعيد تصميمها للتو.

وقالت السلطات إنها غيرت إقرارها الأولي بالذنب إلى مذنب.

تم تصوير نجم نوليوود مع أوراق نقدية بقيمة 100000 نايرا (83 دولارا ؛ 66 جنيها إسترلينيا) أثناء الرقص في حفل زفاف أحد الأصدقاء في ليكي ، لاغوس قبل عام ، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الاحتيال في البلاد ، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC).

في بيانها أمام اللجنة ، قالت أوموسين إنها تلقت ملاحظات النايرا الجديدة من معجبيها في الحفلة وأنها لا تعرف الأشخاص الذين أعطوها المال.

عندما مثلت أمام المحكمة يوم الخميس ، اعترفت أوموسين بالذنب بعد أدلة "دامغة" ضدها

من خلال محاميها ، ناشدت الممثلة التساهل ، قائلة إنها كانت مجرمة لأول مرة وأم لطفل واحد.

كما طلب أوموسين ، المعروف شعبيا باسم سيمي جولد ، عقوبة غير احتجازية ، وفقا ل EFCC.

حكم القاضي تشوكوجيكو أنيكي على المدعى عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع خيار دفع غرامة قدرها 250 دولارا.

ليس من الواضح ما إذا كانت الممثلة ستستأنف ضد حكم المحكمة.

وقع الحادث في وقت بعد السحب المثير للجدل للأوراق النقدية القديمة 200 و 500 و 1000 من التداول.

وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال البنك المركزي في البلاد إن الأوراق النقدية القديمة ستظل مناقصة قانونية منهية شهورا من عدم اليقين.

المحكمة العليا في نيجيريا

قضت المحكمة العليا في نيجيريا، بأن الأوراق النقدية القديمة تظل مناقصة قانونية حتى نهاية العام ، مما أدى إلى إغاثة الملايين المتضررين من إعادة التصميم الفوضوية لأوراق النايرا.

وقال القضاة إنه لم يتم إعطاء إشعار كاف للجمهور قبل سحب الأوراق النقدية القديمة.

لم يتم إصدار ما يكفي من الملاحظات الجديدة ، مما أدى إلى انتشار الغضب والإحباط على نطاق واسع.

لم يتمكن الكثير من الناس من الحصول على نقود لدفع ثمن الطعام وناموا خارج البنوك.

تم الإعلان عن السياسة في أكتوبر الماضي وتم إصدار الملاحظات الجديدة في منتصف ديسمبر، تم منح الناس في البداية حتى نهاية يناير لتسليم جميع ملاحظاتهم القديمة ، على الرغم من أن هذا قد تم تمديده سابقا وسط المشاهد الفوضوية.

وقال القاضي إيمانويل أجيم وهو يتلو الحكم إن العملية الصحيحة لم تتبع، التوجيه الذي أصدره الرئيس باطل، مثل هذا التوجيه لا يصدر فقط بعد محادثة شخصية مع محافظ البنك المركزي النيجيري".

كما وبخت المحكمة الرئيس محمد بخاري لعدم إطاعة أمر مؤقت سابق بوقف السياسة حتى تبت في القضية. وقالت إنه لا يوجد ما يدل على أن توجيه الرئيس بخاري بالإفراج عن الأوراق النقدية القديمة من فئة 200 نايرا حتى 10 أبريل قد تم تنفيذه.

وقالت في حكم لاذع "عصيان أمر المحكمة يظهر أن ديمقراطية البلاد مجرد ادعاء ويحل محلها الآن الاستبداد".

لا يزال النيجيريون يواجهون صعوبات في الوصول إلى النقد في البنوك وأجهزة الصراف الآلي وليس من الواضح ما هو التأثير الفوري للانعكاس.

وكان الكثيرون قد أودعوا بالفعل أوراقهم النقدية القديمة في البنوك، ومع عدم توفر الأوراق الجديدة، تحولت أعداد كبيرة إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لا يزال الملايين من الناس والشركات في المناطق الريفية يعتمدون بشكل كبير على النقد.

طعنت ست عشرة ولاية نيجيرية في إعادة تصميم الأوراق النقدية من فئة 200 و 500 و 1000 نايرا ، قائلة إن الموعد النهائي كان ضيقا للغاية.

وقال البنك المركزي إن إعادة التصميم ستساعد في خفض التضخم والسيطرة على كمية الأموال المتداولة وجعل دفع الفدية في صناعة الخطف الضخمة في نيجيريا أكثر صعوبة.

واشتبه الكثيرون في أن هذه السياسة كانت تستهدف أيضا السياسيين المتورطين في شراء الأصوات خلال الانتخابات.

وفاز الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة يوم السبت الماضي. تم الإبلاغ عن بعض حالات شراء الأصوات، ولكن أقل مما كانت عليه في استطلاعات الرأي السابقة.