أكتشاف حالات جديدة من حمى لاسا في جميع أنحاء نيجيريا

أبلغ المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية ، منها عن حالات جديدة من حمى لاسا، إلى جانب 20 حالة وفاة في 16 ولاية على مدار أسبوع واحد، من 26 فبراير إلى 3 مارس.

خلال الأسبوع التاسع من عام 2024 ، لاحظ المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاعا في الحالات المؤكدة ، حيث تم تسجيل 96 حالة في الأسبوع السابق.

حمى لاسا مرض فيروسي

حمى لاسا مرض فيروسي وخيم ينتقل إلى البشر عن طريق ملامسة الأغذية أو الأشياء الملوثة، وعادة ما تكون من القوارض أو الأفراد المصابين.

تتراوح الأعراض من الحمى والصداع والتهاب الحلق إلى مظاهر أكثر حدة مثل النزيف من أجزاء مختلفة من الجسم.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة، لا تزال نيجيريا تصارع الحالات الجديدة والوفيات، مما يشير إلى التهديد المستمر الذي تشكله حمى لاسا، وسجلت البلاد ما مجموعه 109 حالات في غضون أسبوع واحد.

ومن الأسبوع الأول إلى التاسع، وثقت نيجيريا 682 حالة مؤكدة و128 حالة وفاة، بمعدل إماتة للحالات بلغ 18.8٪، متجاوزة المعدل المسجل لنفس الفترة من عام 2023.

وقد أثرت الفاشية على ولايات متعددة، بما في ذلك أوندو وباوتشي وإيدو وبينو وإيبوني وكوجي وكادونا وتارابا وإينوغو ودلتا وجيغاوا وأداماوا وأنامبرا وريفرز وأوغون وأويو.

وسلط التقرير الضوء على أن 62٪ من الحالات المؤكدة نشأت من أوندو وإيدو وباوتشي ، بينما تنتشر نسبة 38٪ المتبقية في 24 ولاية.

يقع معظم الأفراد المصابين ضمن الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاما ، مع حدوث أعلى قليلا بين الذكور مقارنة بالإناث.

واستجابة للفاشية، تم تفعيل النظام الوطني لإدارة الحوادث المتعدد الشركاء والقطاعات لمكافحة حمى لاسا لتنسيق الاستجابة الشاملة على جميع المستويات من خلال مركز عمليات الطوارئ.