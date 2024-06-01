مع اقتراب بدء مناسك الحج لموسم 1445هـ، وفى ضوء تنوع برامج الحج المقدمة من قبل شركات السياحة والتي تتراوح مستوياتها من حج الخمس النجوم إلى الحج البري، أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن قرب إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة ببرامج الحج البري للموسم هذا العام.



وتنطلق أولى رحلات حج 2024 البري يوم 23 ذو القعدة، بينما أولى رحلات موسم الحج 2024 طيران يوم 25 ذو القعدة.

وشهدت أسعار الحج البري 2024، ارتفاعاً الموسم الحالي 1445 هجرية، بعد إضافة سعر النقل.

أسعار الحج البري 2024

1- أسعار الحج البري 2024، برنامج «تحسين سكن 4 و5 نجوم»، الذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترا مربعا، يبلغ سعره 225 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة سعر النقل 191 ألف جنيه.

2- أسعار الحج البري 2024، برنامج «تحسين سكن 4 و5 نجوم»، الذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكي 250 مترا مربعا، يبلغ سعره 230 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة قيمة النقل 195 ألف جنيه.

3- أسعار الحج البري 2024، برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكي حتى 1750 مترا، يبلغ سعره 260 ألف جنيه، وكان سعره قبل إضافة النقل 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي 2024

1- سعر الحج السياحي 5 نجوم:

- صف أول مباشر على الحرم، وحتى 250 مترا بسعر 450 ألف جنيه.

- صف ثاني من 250 مترا إلى 1250 مترا بسعر 390 ألف جنيه.

2- سعر الحج السياحى

- اقتصادي طيران: موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

- اقتصادي تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.