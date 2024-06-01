فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

صيام العشر الاوائل ذي الحجة.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد بدء صيام العشر الاوائل ذي الحجة ولاسيما مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة.

ووفقًا لما أعلنته البحوث الفلكية فإن غرة شهر ذي الحجة سيكون يوم الجمعة الموافق 7 يونيو المقبل، ويكون عيد الأضحى المبارك يوم 16 يونيو.



فضل شهر ذي الحجة

ويعد شهر ذي الحجة هو الشهر الثاني عشر من السنة القمرية، أو التقويم الهجري، والشهر الثاني من الأشهر الحرم، التي ورد ذكرها في قوله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ» (سورة التوبة 36).



وتعتبر الليالي العشر من أفضل الليالي التي أقسم بها الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الفجر "وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ"، ففي هذه الأيام توجد نفحات لله عز وجل تتجلى في أوقات وأماكن يختارها المولى جل شأنه ويصطفيها ترغيبًا في الطاعة ومُضاعَفة للثواب، حتى يزداد الناس حبًّا لله واستقامةً على سبيل الرشاد

وفي حديث ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، الذي أخرجه البخاري ومسلم، قال النبي "صلى الله عليه وسلم" "ما مِن أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبّ إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة"، العمل الصالح عمومًا.



يستحب خلال شهر ذي الحجة، ولاسيما في العشر الأوائل، ذكر الله تعالى، والصدقة على الفقراء والمساكين، بِرٍّ للوالدين، صلةٍ الأرحام، الصلاةٍ، الصيامٍ، القيامٍ، أو جهادٍ، أو حجٍّ، أو عمرةٍ، إلى غير ذلك من أنواعه.