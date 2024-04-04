رئيس وزراء فلسطين يطالب بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف الاقتطاعات غير القانونية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال يرتكب مجازر6 ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33037 قتيلا و75668 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و91 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق، سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، أمس الأربعاء، وذلك لأول مرة منذ 10 أيام.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أيضا، في تقرير آخر لها، أنه سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت" ومحيطها، حيث أطلق على المستوطنة صاروخين، تم اعتراض أحدهما وسقط الآخر في منطقة مفتوحة خارج المدينة.

ولفتت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

رأى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، علي فيصل، أنّ التصعيد الإسرائيلي في الأيام الماضية يعود إلى فشل هذه الحرب على الشعب الفلسطيني في تحقيق أيّ هدف من أهدافها، لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عجز عن تنفيذ مشروعه التوسعي.

وأشار فيصل في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى فشل نتنياهو في إنقاذ أسراه من أيدي "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية عجزت عن إحراز أي تقدم في المنطقة رغم دعمها العسكري الكبير لمشاريع إسرائيل.

ولفت فيصل إلى أن "واشنطن تريد ذر الرماد في العيون من خلال مساعداتها الوهمية لأهالي القطاع، إذ يجب فتح المعابر البرية وليس رمي المساعدات الغذائية عبر المظلات".

وأكد فيصل أن "نتنياهو يريد أن يحافظ على مستقبله السياسي ويطمح في تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المقبلة على ضوء ما يمكن أن ينجزه في غزة، ويريد ترميم قدرة الردع الإسرائيلية التي تآكلت في معركة طوفان الاقصى".