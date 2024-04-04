قضية الغدر باللواء اليمني بالجيزة..قصة 49 يوماً قادت المُدان لحبل المشنقة

أسدلت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بمُجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، الستار على مُحاكمة 5 مُتهمين بالتورط في قضية مصرع اللواء اليمني في الجيزة.

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وكانت أحداث القضية قد بدأت بتنفيذ مُخطط إجرامي راح ضحيته اللواء اليمني حسن العبيدي – 50 سنة في منتصف فبراير الماضي، قبل أن تُصدر المحكمة حُكم القصاص العادل في المُدان الرئيسي ومُعاونيه.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز المحطات التي مرت بها القضية منذ واقعة الغدر وحتى القصاص من المُدانين على مدار49 يوماً:

15 فبراير: الضحية اللواء حسن العبيدي يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد وقوعه فريسة المُخطط الإجرامي البشع.

19 فبراير: وزارة الداخلية تُعلن القبض على 5 مُتهمين في واقعة مصرع اللواء اليمني.

وقال بيان الداخلية :" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجارى لمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص "يمنى الجنسية") بعثوره على جثة (شقيقه) بداخل شقته وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين، فقد أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد مرتكبى الواقعة".

وتم تحديد المتورطين في الواقعة وهم كل من :

1. رمضان محمد بليدى على سن 29 سائق ومقيم المنيرة الغربية – الجيزة.. سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل ، سلاح بدون ترخيص، سرقة ، إتلاف عمد" .

2. عبدالرحمن أشرف شحاتة مصطفى وشهرته / عبده عسلية سن 19 خراط

ومقيم الطوابق بالجيزة .

3. إسراء صابر محمد عطية وشهرتها / دينا سن 22 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر - القاهرة .

4. سهير عبدالحليم محمد عبدالحليم وشهرتها / منة سن 17 ربة منزل ومقيمة منشأة ناصر – القاهرة .

حيث أمكن ضبطهم عقب تقنين الإجراءات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف إثنين منهم على المجنى عليه وإتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين.

وأضاف البيان :"استغل الجُناة استضافة المذكور لهم بمنزله وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب فى محاولة لتخديره ، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه ، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضاً ما أدى لوفاته، وإستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار".

وتابع البيان :" بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين .. كما تم ضبط المدعوة/ أية رضا محمود، سن 23 - ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز أوسيم بالجيزة (إبنة زوجة / المتهم الأول"سبق إتهامها فى قضية مخدرات") لإخفائها جزء من المسروقات ".

المتهمون بعد القبض عليهم

22 فبراير: النيابة العامة تُصدر بياناً أعلنت فيه إحالة المُتهمين لمحكمة الجنايات.

وتضمن بيان النيابة ما يلي :"بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين النيابة العامة تحيل قتلة يمني الجنسية لمحكمة الجنايات".

وتابع البيان :"أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل (يمني الجنسية) لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى".

وأضاف :"كانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18 فبراير 2024 إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم بولاق الدكرور، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة العامة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية".

وتابع البيان :"بادرت النيابة بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين وأخرى أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمون الرابعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة".

وأكمل :"تم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة".

3 مارس: الجنايات تبدأ أولى جلسات مُحاكمة المُتهمين في القضية.

وطالب مُمثل النيابة العامة بعد تلاوة أمر الإحالة وشرح أحداث الواقعة تطبيق مواد الاتهام.

وكشف أمر الإحالة قيام الجُناة المُدانين بهتك عرض المجني عليه بالقوة، وذلك بعد حسروا ملابسه كاشفين بذلك عورته.

و اقترنت جريمة إزهاق الروح بجريمة السرقة عن طريق التهديد بالتقاط صوراً له عارية ونشرها إذا امتنع عن إخبارهم برقم الخزينة وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الحصول على مفتاحها.

6 مارس: محكمة الجنايات تقضي بإحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة المفتي، وحددت جلسة لاحقة للحُكم على المُتهمين جميعاً.

4 إبريل: محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في زينهم، بمُعاقبة مُتهم بالإعدام، وذلك في قضية ‏مصرع اللواء اليمني. ‏

حيث قضت حضورياً اولاً بإعدام رمضان محمد بالإعدام شنقاً ‏

كما قضت بمُعاقبة إسراء صابر بالسجن المؤبد، معاقبة عبد الرحمن أشرف وسهير عبد الحليم بالسجن 15 سنة لما أسند ‏إليهم. ‏

وقضت المحكمة ببراءة المتهمة الخامسة آية محمود يوسف.

صدر الحكم برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان والدكتور إيهاب طلعت ‏يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حمودة.