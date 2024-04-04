وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ينفذان أنشطة مشروع المساحات الآمنه ببعض مراكز الشباب

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة )، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA، أنشطة مشروع المساحات الآمنه والذي يتم تنفيذه بمحافظات( الشرقية، القليوبية، الجيزة، دمياط، أسوان، القاهرة ، الاسكندرية ).

ويضم المشروع 11 مساحة آمنة للسيدات والفتيات وهم (العاشر من رمضان، مركز شباب الشمس، مركز شباب الزهور، مركز شباب العبور، دمياط الجديدة، مركز شباب أرض اللواء، مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب بدر أسوان، مركز شباب الحصايا أسوان، مركز شباب المعادي الجديدة بالقاهرة ، مركز شباب النصر بالاسكندرية ).

وتتنوع أنشطة المساحات الآمنة، حيث تشمل العديد من الموضوعات ومنها (التوعية ضد العنف القائم على النوم الاجتماعي- رفع الوعي بالصحة الإنجابية- الدعم النفس اجتماعي- التدريبات الحرفية - التوعية ضد الممارسات الضارة - التمكين الإقتصادي - ادارة الحالة ، الرعاية الطبية ).

وتهدف تلك المساحات الآمنة إلى دمج الوافدات في المجتمع المصري، وتوعيتهم وتثقيفهم من خلال البرامج التي تقدم لهم، بالإضافة إلى الرعاية الطبية التي يحصلون عليها.





