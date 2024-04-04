باسم أمين يفوز بلقب أفريقيا للشطرنج للمرة السابعة

واصل أبطال أندية وادى دجلة، مسيرة التتويج بالألقاب في كبرى البطولات القارية والدولية، خلال شهر مارس الماضي، وذلك بفضل جهود الإدارة في اكتشاف المواهب المميزة بكل الألعاب الرياضية، وتشجيعهم على تطوير مستواهم من خلال توفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية في العالم؛ لإعداد أبطال رياضيين.





وعلى المستوى الدولي، حصل لاعب أندية وادى دجلة أحمد أيمن، على وسام الجمهورية من الدرجة الثالثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد تتويجه مع المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب العالمية القتالية بالرياض في لعبة الكاراتيه، وهي الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في البطولة.



وفي نفس الصدد تحسن أبطال أندية وادى دجلة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للكاراتيه، إذ حافظ عبد الله ممدوح على صدارة التصنيف العالمي بوزن -75 ك، وحافظت ريم سلامة على المركز الثاني بوزن -50 ك.



فيما صعدت منة شعبان من التصنيف السادس للتصنيف الرابع وزن +68ك، واستقرت نورسين علي عند المركز العاشر بوزن -61 ك. في نفس السياق اختيرت بطل أندية وادى دجلة جنى حسام، المصنفة في المركز الـ69 عالميًا لناشئات التنس للانضمام لفريق الاتحاد الدولي تحت 17 سنة للمشاركة في سلسلة بطولات الناشئات الدولية في إيطاليا وبلجيكا، وكذلك للمشاركة في بطولة رولان غاروس، والتي تعتبر إحدى بطولات الجراند سلام للناشئين والناشئات.



وعلى المستوى القاري، استطاع مدير أكاديمية وادى دجلة للشطرنج، الدكتور باسم أمين، الفوز بلقب البطولة الأفريقية للشطرنج للمرة السابعة في تاريخه، وتأهله لكأس العالم للشطرنج 2025.



ونجح أبطال أندية وادى دجلة للتايكوندو في زيادة عدد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأفريقية، المقامة بغانا، إذ فاز الدجلاوي معتز بالله عاصم بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحققت جنى الخطاب الميدالية الفضية، وتوجت سلمى خالد بالبرونزية بمنافسات السينيور فردي سيدات. أما محليًا، توج أبطال أندية وادي دجلة للتنس بـ 80 كأسًا متنوع بواقع (24 كأس للمركز الأول - 20 كأس للمركز الثاني - 36 كأس للمركز الثالث) ببطولات الجمهورية التي أقيمت ضمن منافسات المجمع الثالث تحت إشراف الاتحاد المصري للتنس.