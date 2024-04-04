الليلة .. سلة الأهلي يلتقي الاتصالات في دور الثمانية لدوري السوبر

يواجه الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ، نظيره فريق المصرية للاتصالات اليوم في ثاني مواجهات دور الثمانية من بطولة دوري السوبر، التي تقام بنظام Best of 5.





تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء اليوم علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ، ويسعى الفريق لتقديم عرض قوي خلال اللقاء لمواصلة مشوار للفريق في البطولة من أجل حصد لقب الدوري.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد فار في المباراة الأولي من دور الثمانية علي المصرية للاتصالات بنتيجة 83-70.