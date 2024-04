قافلة طبية مجانية بقرية خورشيد شرق الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية خورشيد بوحدة قرداحي بقرية خورشيد بمنطقة المنتزه بالاسكندرية

والتي تبعد 21 كم عن اقرب مستشفي عام (مستشفى ابوقير العام ).

يأتي ذلك محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإدارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف،

ومن جانبها صرحت الدكتورة غادة ندا، أن القافلة ضمت ٨ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٥ عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.



وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1601 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 5 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 386 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 80 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 10 اشعة سينية علاوة على فحص 176 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 549 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وفي سياق متصل أقامت إدارة ذوي الهمم بمديرية الشئون الصحية تحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب يوم علمي عن إضطراب طيف التوحد في الأطفال وتسليط الضوء علي اهميه الإكتشاف المبكر له والتدخل المبكر لعلاجه

وشاركت الدكتورة هيلين فوزي استشارى الطب النفسي ومدير قسم الطب النفسي للأطفال بمستشفى المعمورة للطب النفسي، كما قامت الدكتورة شيماء عادل إبراهيم إستشاري الطب النفسي ومدير ادارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس الاقليمي للصحة النفسية بتوضيح برنامج Treatment and education of autistic and related communication handicapped childre (TEACCH)

حيث أن البرنامج يدخل عالم الطفل التوحدي ويستغل نقاط القوة فيه مثل اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة وحبه للروتين و يمتاز بأنه طريقة تعليمية شاملة لا تتعامل مع جانب واحد كاللغة أو السلوك، بل تقدم تأهيلاً متكاملاً للطفل، كما أنها تمتاز بأن طريقة العلاج مصممة بشكل فردي على حسب احتياجات كل طفل.كما أوضحت الدكتورة شروق عبد القادر اخصائي الطب النفسي للأطفال و المدير الفني لمركز التدخل المبكر لذوي الهمم بمستشفى أطفال الرمل أهمية مشاركة الأسرة ككل و البيئة المحيطة لإكساب طفل التوحد المهارات الحياتية الازمة له ليعيش حياة سوية و يقوم ببعض مهامه بنفسه.

وفي النهاية أكدت الدكتورة فاطمة رجب مدير ادارة ذوي الهم، على ضرورة رفع الوعي لدى أطباء الاطفال بالمستشفيات والوحدات الصحية عن الطرق الحديثة للاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة و خاصة التوحد وأهمية التدخل المبكر في تلك الحالات ،كما عرضت فيديو عن مركز التدخل المبكر بمستشفى أطفال الرمل و الذى يعتبر المركز الأول من نوعه في وزارة الصحة بالإسكندرية الذي يساعد في تيسير تقديم الخدمات الصحية لذوي الهمم والاكتشاف المبكر للإعاقة.

وقد حضر الندوة عدد كبير من الأطباء والفنيين و مسئولين مقرات ذوي الهمم بمستشفيات ووحدات وزارة الصحة بالإسكندرية