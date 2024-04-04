خبير مناخ يكشف مفاجآت جديدة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة (شاهد)

أكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن التغيرات المناخية تزداد سوءا، مشيرا إلى أن البشرية فشلت في الحد من تأثيرات التغير المناخي.

اتجاه الدولة المصرية لصناعة السيارات الكهربائية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة البلد، أن اتجاه الدولة المصرية لصناعة السيارات الكهربائية، قد يلعب دورا في تخفيف تأثيرات انبعاثات الكربون والحد من التلوث، لافتا إلى أن انتشار السيارات الكهربائية تؤدي إلى تراجع انبعاثات الكربون.

الحد من الانبعاثات قد يوقف التغيرات المناخي

وأكد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الحد من هذه الانبعاثات قد يوقف التغيرات المناخي او الإبطاء والحد من تأثيراتها.

وأشار الدكتور مجدي علام، إلى أن لابد من الالتزام بتعليمات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن الأحوال الجوية في الفترات المقبلة، ناصحا بعدم تخفيف الملابس في الوقت الحالي خاصة مع إعلان انخفاض جديد لدرجات الحرارة، قائلا:"يفضل يكون معاك جاكت في ايدك خاصة في فترات الليل".

درجات الحرارة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 12 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

نخل: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 31

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 36

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارةالعظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 35

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 37

