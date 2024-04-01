الإثنين 01 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة أعلى من الطبيعي بـ5 درجات (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في البلاد الذي بدأ الأيام الماضية.

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ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الإمارات اليوم الإثنين

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طقس حار نهارا لطيف ليلا والعظمى 31 درجة بالفيوم

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الثلاثاء، إن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، إذ تتأثر البلاد بمصادر الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، مشيرةً إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 32.

سبب ارتفاع الحرارة

وأوضحت أنّ هذه الكتل مرتفعة في قيم حرارتها، وفي طبقات الجو العليا، امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وهو ما يساعد أيضا على ارتفاع قيم الحرارة.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون حارة في معظم محافظات الجمهورية من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية. 

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