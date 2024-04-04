خبير علاقات دولية: نحن أمام تخبط لدولة الاحتلال (فيديو)

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن اجتماع الجامعة العربية بناء على طلب فلسطين كمنظمة إقليمية ترتبط مع الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، هو تأكيد للمشهد الإقليمي مع المشهد الدولي إسرائيل دولة مارقة بسبب ما تقوم به.

إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن إقدام إسرائيل على قتل 7 من موظفي جمعية خيرية أنشئت عام 2010 لتقدم مساعدات غذائية لمناطق النزاع في العالم، من أوكرانيا إلأى هاييتي وآخرها في غزة، مؤكدا أنه هناك تخبط بدولة الاحتلال الإسرائيلي كما إدانات من رئيس الوزراء الأسترالي وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بسبب قتل إسرائيل للموظفين السبعة الذين يحملون جنسية هذه الدول.

استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين

وتابع أن ما حدث من استهداف النساء والأطفال والموظفين الدوليين والمتبرعين ومن يقومون بأعمال خيرية من دول العالم هو جريمة إبادة جماعية نص عليها القانون الدولي بشكل واضح، وهي تسير في هذا الخط بأن تكون متهمة وليس هناك أي تبرير، مؤكدا أن الولايات المتحدة أمام مسؤولية كبيرة أمام العالم وإدارة بايدن تفقد سمعتها أمام الجميع.

فلسطين: الاحتلال هدم القانون الدولي على مدار 180 يوما من العدوان على غزة

جدير بالذكر أن السفير مهند العلكوك، مندوب فلسطين بالجامعة العربية، قال أمس إن الاحتلال يواصل قتل مزيد من الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف خلال دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، التي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم القانون الدولي على مدار 180 يوما من العدوان على غزة، ورفضت الانصياع للقانون الدولي ولم توقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، حيث قاموا بقتل 2422 فلسطينيا منذ قرار محكمة العدل الدولية بفرض التدابير المؤقتة.

وحذر إسرائيل من شن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وتداعياتها على أكثر من مليون نازح، مؤكدًا أن تصدير السلاح والذخائر لإسرائيل يجعل الجهة المصدرة شريكا في جرائم الاحتلال.

وأكد أن استمرار إسرائيل في جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة يستوجب تفعيل مواد الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، داعيًا مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفرض عقوبات على الاحتلال.