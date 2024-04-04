درما رمضان.. أحداث الـ 24 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية|فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «درما رمضان.. أحداث الـ 24 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».

مسلسل الحشاشين

ففي مسلسل الحشاشين، نجح يحيي ابن مؤذن أصفهان في قتل زيد بن سيحون بعد حكم حسن الصباح كي يثأر يحيي لوالديه.

مسلسل صيد العقارب

وفي مسلسل صيد العقارب، أحضر شوقي العصير لغادة عبدالرازق وتناولته وشكرته عليه، وتحدث معها وأخبرها بالسم الذي أعطاه إياه إسماعيل الغول لوضعه في العصير لكنه لم ينفذ طلبه، وطلب منها أن تسامحه، وأكدت له أنه سامحها.

مسلسل المعلم

وفي مسلسل المعلم، توفت زمزم مع بداية الحلقة وجرى دفنها وسط انهيار مصطفى شعبان وكل محبيها، وهدد المعلم زهران مصطفى شعبان بالقتل في حال عدم رجوع المخدرات له، وقرر بطل المسلسل الابتعاد عن الحرارة حتى يعيش في الفيلا مع أمه وأخته وعمه.

جدير بالذكر أن الناقد الفني، خالد محمود، تحدث سابقًا عن دراما في رمضان هذا العام، والتنوع والثراء في الأفكار، مؤكدًا أن قرار إنتاج مسلسلات الـ15 حلقة قرار حكيم وذكي للغاية.

وجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز":القرار بوجود أفكار تلائم الـ15 حلقة يضع الدراما المصرية في مكان كبير ومحترم؛ لأنه يبرز عددًا كبيرًا من الأبطال، وأكبر كم من الموضوعات، وإبراز لمواهب جديدة سواء في التأليف أو التمثيل.

عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان

وتابع: "التنوع الجامع بين أجيال متعددة يعكس الصورة الطموحة للدراما المصرية ووضع خطة طويلة الأمد وهي استطاعت أن تكسر عدة قيود منها عدم تواجد النجم طوال شهر رمضان وهو تحدي النجوم لكيفية تقديم الشخصية بشكل مركز خلال 15 حلقة فقط.

المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي

وأوضح أن المستفيد الأكبر من تلك التحديات هو المشاهد المصري والعربي، الذي يتابع العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الشعبي والكوميدي والتاريخي.