ضبط مليون و173 الف جنيه مصر و900 جرام ذهب بنصر النوبه بأاسوان

تمكنت مباحث نصر النوبة بقيادة الرائد احمد ثروت ومعاونيه النقيب ايمن شامه والنقيب حسين سكران.

من ضبط مبلغ مليون و 173 الف جنبه مصري و900جرام من الذهب، باحدي الورش لدمغ الدهب الغير شرعيه بقرية وادى خريت مركز نصر النوبه محافظة اسوان .



وتم اليوم تجديد حبس المتهمين ٤ ايام علي ذمة التحقيق من نيابة نصر النوبه .

وفي سياق آخر في مارس السابق تمكن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط مالكى مسبك ذهب كائن بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وعُثر بداخل المسبك على «1,30 كيلو جرام ذهب – معيرة ذهب شيشنة – ماكينة عد نقود ميزان حساس – 2 قالب صب خام الذهب – 2 إسطوانة أوكسجين 2 خرطوم إسطوانة أوكسجين – 4 كيلو جرام زئبق – مبلغ مالى».

جاء ذلك وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إدارة ورش سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المسبك، وشراء خام الذهب من القائمين بالتنقيب العشوائي والغير شرعي عن خام الذهب، بقصد بيعه والتربح منه.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 3 ملايين جنيه

وفي اخر اليوم وقع حادث مروع باسوان حيث انقلاب تريلا بعد تصادمها بتدد من التكاتك علي طريق المنطقه الصناعيه بالصداقه القديمه مما أدى الي تصادم سيارة النقل بمقهي مجاور للطريق ووقوع عددة إصابات ووفيات لا يتم حصرها حتي الآن.

تلقي مرفق الإسعاف اتصالا عن وقوع حادث مرورى بطريق المدينه الصناعية بالصداقه القديمه ،حيث تبين أن سيارات النقل الثقيل "التريلا" انقلبت بعد انحراف إطارها مما أدى الي تصادم مع عددة تكاتك ومقهي محاور للطريق ويتم الان نقل المصابين الي المستشفي ليتلقو الرعايه الطبيه اللازمه

استقبلت المستشفي الجامعي مصابين حادث سيارت النقل"التريلا" بعد انقلابها واصطدامها بعدد من التكاتك ومقهي بجوار الطريق وهم.

المتوفون

عبدالرحمن محمد جمال 32 عام غيبوبه تامه "توفي بالاستقبال" سوداني الجنسيه، مجهول الهويه 11سنه مصري"متوفي".

مصابين ...

محمد خليفه حسن 50عام اشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات مصري ، عمر صلاح متولي 11 سنه كسور متعدده بالجسم مصري، انور الصادق محمد مختار 20عام اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات سوداني ، طه احمد محمد 35عام جروح بالوجه مصري .