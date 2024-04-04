الكيلو بـ95 جنيهًا.. انخفاض طفيف في أسعار الدواجن البيضاء في الفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس الموافق 4 أبريل، انخفاضًا طفيفًا في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر رمضان، حيث تخطى سعر الكيلو الواحد مبلغ 110 جنيهات ثم انخفض ليصل إلى 95 جنيهًا للمستهلك.

انخفاض طفيف بأسعار الدواجن وكيلو البانيه بـ200 جنيه في الفيوم

ووصلت أسعار اللحوم الحمراء ما بين 370 إلى 400 جنيه للبتلو، ومبلغ 415 جنيهًا للكيلو من لحوم الماعز، بعد انخفاض أسعار الماشية والأغنام واستقرار أسعار الأعلاف.

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 95 جنيهًا للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 82 جنيهًا والساسو 107 جنيهات، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيهات، وسجل كيلو الرومي 120 جنيهًا وكيلو البط البلدي بمبلغ 130 جنيهًا والبط المولار بمبلغ 110 جنيهات والبط البيور والفرنساوي 100 جنيه، بينما وصل سعر البانيه إلى 200 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 100 جنيه ودون العظم بمبلغ 105 جنيهات وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيهًا، وبلغ سعر الكبد والقوانص 82 جنيهًا والهياكل 55 جنيهًا والأجنحة 57 جنيهًا، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيهًا، وكيلو الأرانب البلدي بـ120 جنيهًا، بينما سجل سعر البيض 140 جنيهًا للكرتونة.

واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن توافر المعروض منذ بداية شهر رمضان بسبب قيام أصحاب المزارع بضبط موعد البيع في المزرعة مع أيام الشهر الكريم، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، بعد إرتفاع الأسعار خلال شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك.

وأكد تجار الدواجن، أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع انخفاضا وارتفاعا، بالإضافة إلى قيام أصحاب المزارع بضبط مواعيد تربية الدواجن البيضاء لتتزامن مع شهر رمضان.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.