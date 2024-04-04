عائق وحيد أمام اعتبار فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة| شاهد

قال نهاد أبو غوش، المحلل السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن قبول إسرائيل لحل الدولتين يأتي ضمن حلبة صراع أزلية وليس مجرد خيار نخبوي نذهب أو لا نذهب، فهناك صراع على الأرض وصراع تاريخي وفي الميدان قانوني بمحكمة العدل الدولية، وصراع جماهيري في كل ساحات المدن والعواصم العالمية على الحقوق الوطنية الفلسطينية، وهناك صراع معمد بدماء عشرات آلاف الشهداء، هذا صراع عمره قرن من الزمان وليس معركة طوفان الأقصى الأخيرة.

حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقل

أضاف على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن كل ذلك يجب أن يتوج بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولة مستقلة مثل باقي دول شعوب العالم، والعائق الأهم في سبيل تحقيق هذا الطموح والهدف هو الفيتو الأمريكي والغربي.

الدولة المستقلة ليس بالضرورة أن تكون نتيجة المفاوضات الثنائية المباشرة

وتابع: "نلمس تحولات نشأت مع المعركة الأخيرة في غزة، من حيث حديث الإدارة الأمريكية في أكثر من مرة عن ضرورة حل الدولتين في نهاية المطاف، كما أن هناك تحولات في الموقف البريطاني، عبر عنه ديفيد كاميرون سار يرى أن الدولة المستقلة ليس بالضرورة أن تكون نتيجة المفاوضات الثنائية المباشرة لكن يمكن أن تكون قبل ذلك بالاعتراف بها".

متحدث فتح: نثمن الجهود المصرية التي تعمل على وقف العدوان بغزة

جدير بالذكر أن عبد الفتاح دولة، مُتحدث حركة فتح، ثمن الجهود المصرية التي تعمل على وقف العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة والضفة والقدس، مطالبا بوقف الاحتلال الإسرائيلي والتوجه إلى مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر شاشاة القاهرة الاخبارية، اليوم الأربعاء، أن الموقف الأمريكي لا يزال داعما للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بقطاع غزة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعاني أبشع المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار 6 أشهر.

وأوضح أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم يحقق أيًا من أهدافه المُعلنة، والمنظومة الدولية مكانتها مُهددة في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الأشهر الست من العدوان كانت ضربة حقيقية للمنظومة الدولية، ولمنظومة الأمن والقانون الدولي والعدالة الإنسانية، مشددًا على أن هذه المنظومة باتت مكانتها في خطر حقيقي لأنها حتى هذه اللحظة لم تقم بأي فعل ضاغط يجبر الاحتلال على وقف عدوانه.

