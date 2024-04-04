زلزال يضرب ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 6.0 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل مدينة فوكوشيما في اليابان.

وبحسب الوكالة، وقع الزلزال على عمق 40 كيلومترا ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث أمواج تسونامي.

وفي 3 أبريل/ نيسان الجاري، وقع زلزال بقوة 7.3 درجة قبالة ساحل مقاطعة هوالين، الواقعة في الجزء الشرقي من جزيرة تايوان.

وبعد ذلك، بحسب إدارة رصد الزلازل الصينية، وقعت في الجزيرة أكثر من 11 هزة بقوة أكبر من 4 درجات، وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن خدمة الإطفاء في الجزيرة، توفي أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 90 آخرين. ووقع أكبر عدد من الضحايا في منطقة الجذب السياحي ديكالون تريل، حيث توفي ثلاثة أشخاص وأصيب 40 آخرون.