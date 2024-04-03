«مافيا الأسمدة».. تهدد صحة المواطنين

تحصد أرباحاً طائلة من المواد المسرطنة

من المؤسف أن تكون المحاصيل الزراعية تحت طائلة بعض المتاجرين بصحة المواطنين، ممن ارتكبوا جرائم بسبب الإفراط فى استخدام مبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة.

إن تجار السموم لا يهمهم سوى الربح السريع والإنتاج المُضاعف، حتى لو أدى ذلك إلى أوبئة أصابت المواطنين صغاراً وكباراً بأمراض فتاكة.

ونظرة سريعة على حال الزراعة فى مصر، تدفعنا إلى أن ندق ناقوس الخطر ضد مافيا الأسمدة التى تسببت فى انتشار الخضراوات والفواكه المسممة فى الأسواق، والتى تُشكل خطراً على صحة الإنسان وتؤدى إلى إصابته بأمراض خطيرة.

إن سوق المبيدات والأسمدة يمتلئ بكثير من المركبات المغشوشة بل والمحتوية على مواد مسرطنة ومحرمة دولياً، فضلاً عن الأسعار المبالغ فيها، إضافة إلى عدم الالتزام بفترة ما قبل الحصاد بعد رش المبيدات الحشرية والفطرية.

هذا الملف يرصد واقع الزراعة «عمود التنمية» فى مصر، ويزيح الستار عن مخالفات بالجُملة وأسمدة غزت الأسواق وأفسدت المزروعات، خاصة بعد أن كشفت الإحصاءات أن العالم يستهلك حوالى 5٫5 مليون طن مبيدات سنوياً بما قيمته 61 مليار دولار.