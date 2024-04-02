أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024/2025.

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد سيكون خلال منتصف شهر أبريل.

ونوهت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

يشترط للتقديم في المدارس المصرية اليابانية أن يكون التقدم لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس، وأن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية.

كما يشترط للتقديم في المدارس المصرية اليابانية أن يكون سن الطفل متوافق مع لمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من كل عام، والالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه وفقًا لعنوان الطالب.

نبذة عن المدارس المصرية اليابانية

تعود فكرة إنشاء المدارس المصرية اليابانية إلى سنة 2016، عندما تم توقيع اتفاقية «الشراكة المصرية اليابانية في التعليم» بين الحكومة المصرية واليابانية، للاستفادة من تجربة اليابان في التعليم العام والفني.

وتتبع تلك المدارس وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم.

وتشمل المدارس المصرية اليابانية جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض الأطفال، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي).

وتهدف المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق نموذج التعليم الياباني من الأنشطة التعليمية والذي يُعرف باسم "توكاتسو"، والذي يهدف إلى التنمية الشاملة للطالب من خلال بناء شخصية سوية في السلوكيات، المهارات، القيم، والاتجاهات.



في يناير 2017، أعلنت وزارة التربية والتعليم إنشاء وحدة لإدارة مشروع المدارس اليابانية، وبدأ التخطيط لبدأ الدراسة في المدارس خلال العام الدراسي 2017/2018 في 12 مدرسة موزعة على محافظات القاهرة الكبرى.

وفي أبريل 2017 أعلن عن التخطيط لبدء تطبيق النظام في 45 مدرسة أخرى موزعة على محافظات الجمهورية.

وفي مايو 2017 صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 159 لسنة 2017 بإنشاء مدارس رسمية نموذجية تحت اسم "المدارس المصرية اليابانية"، والدراسة في المدارس باللغة الإنجليزية وفقاً للمنهج الدراسي المصري الجديد (2.0)، ومصروفات المدرسة تعادل مصروفات المدارس اللغات الخاصة.

وبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية العاملة خلال العام الدراسي الحالي 51 مدرسة في 26 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.