بأمر من وزارة التعليم| إنارة جميع المدارس باللون الأزرق

تطبّق جميع المدارس على مستوى الجمهورية إجراءً استثنائيًا اليوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024، بأمر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بإنارة جميع المنشآت التعليمية من مبنى ديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية وجميع المدارس باللون الأزرق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إنارة جميع المدارس الجمهورية يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الأمم المتحدة والذي يوافق 2 أبريل من كل عام.

تصوير إضاءة المدارس باللون الأزرق

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تصوير المنشآت التعليمية والمدارس المضاءة باللون الأزرق يوم 2 ابريل تنفيذا لتلك التعليمات، وإرسال الصور إلى وزارة التربية والتعليم.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن فكرة إضاءة المباني المدرسية باللون الأزرق تأتي باعتبار هذا اللون هو شعار التوحد للتضامن والمشاركة في الحملة العالمية Light It Up Blue ولتكثيف الوعي الاجتماعي.

وتعمل الدولة المصرية على تطوير آليات المشاركة المجتمعية التي تراعى تحقيق جودة النظام التعليمى بما يوافق النظم العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المناهج والموارد الدراسية، إلى جانب الاهتمام بأنشطة وتنمية مهارات الطلاب من ذوى الاعاقة فى الفنون المختلفة، فضلاً عن تنظيم مسابقات للقراءة، والعمل على تنمية المواهب الموسيقية .

ونفذت وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة الماضية، دورات تدريبية تخصصية في مجال التوحد لعشرة آلاف من معلمي وأخصائي التعليم العام بالتعاون مع الكليات المتخصصة مثل (جامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة بنها، وكلية علوم الإعاقة بالزقازيق وكلية علوم الإعاقة ببني سويف.

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.

أعداد المدارس على مستوى الجمهورية

وتبلغ عدد المدارس على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024 نحو 61 ألف و512 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية بها عدد 556 ألف و888 فصلا.

ويبلغ عدد الطلبة العام الدراسي 2023-2024 نحو 25 مليونا و657 ألفا و984 طالبا، بينما وصل عدد المعلمين إلى 922 ألفا و628 معلما.

وتتصمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني زيادة أعداد المدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية وإتاحة نوعيات مختلفة من التعليم.