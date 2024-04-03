رئيس جامعة سوهاج يشارك طلاب كلية العلوم الإفطار الجماعي

يواصل الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج مشاركة طلابه بحفلات الإفطار الجامعي، والذي نظمته كلية العلوم بهدف إرساء دعائم المحبة والمودة بين كافة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك في أجواء رمضانية مبهجة.





وقدم النعماني التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده علي مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً على أن هذا التجمع يرسى دعائم المودة بين منسوبي الكلية، و بخلق اجواء المحبة والتعاون بين الطلبة والهيآت التدريسية والادارية، فضلاً عن اشاعة الاجواء الدينية والانسانية بين اوساط الطلبة.





ووجه الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، الشكر لرئيس الجامعة لمشاركته والتواصل الدائم مع جميع منسوبي الكلية، مضيفاً ان الافطار شمل ايضا الطلاب الوافدين، حيث تحرص إدارة الكلية علي دعم و رعاية أبنائها الوافدين ضيوف مصر، و يعد هذا التجمع فرصة جيدة للتواصل والتفاعل بين الطلاب وبعضها البعض.

جدير بالذكر انه حضر الافطار كلاً من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور نبيل نور الدين، والدكتور أحمد عزيز رؤساء الجامعة السابقين، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة الأسبق، ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدون وأمين الكلية والعاملين وطلاب الكلية، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.





اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء مجلس إدارة برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي بكلية الزراعة بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعه، والدكتور هانى احمد فواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نحيف ابراهيم منسق البرنامج، صابر ابو عقرب مدير عام شئون الطلاب، والمحاسب عمرو هاشم مدير الصناديق الخاصة.

البرامج المميزة بكلية الزراعة



وقال الدكتور حسان النعماني ان برنامج الإحصاء الحيوى يعد احد البرامج المميزة بكلية الزراعة التي تسعى الجامعة من خلاله إلى رفع كفاءة الخريج وتلبية إحتياجات سوق العمل، وزيادة قدرته ومساهمته فى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المصري على أسس علمية سليمة تقوم على السيطرة على الظواهر والتغيرات المناخية ودراسات تنبؤية لإحتياجات المجتمع المصري من أصناف وسلالات جديدة تتحمل الظروف القاسية.





وأوضح الدكتور خلف همام انه تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال للجلسة رقم "٨" لمجلس اداره البرنامج، كما تم التصديق علي قرارات محضر الجلسة السابقة، موضحاً أن برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي هو برنامج بمصروفات ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية ويعمل وفق نظام الساعات المعتمدة،





وذكر الدكتور نحيف ابراهيم ان الجلسة ناقشت عدد من القرارات الخاصة بالعملية التعليمية حيث تمت الموافقة علي إصدار مجلة دورية ربع سنوية للانشطة الطلابية والتدريبية والعلمية والبحثية للبرنامج على أن تكون بنسخة الكترونية، كما تمت الموافقة علي خطة التدريب الصيفي للمستوى الثاني بالبرنامح وذلك لمده شهر طبقاً للائحة الدراسية للبرنامج.





وفي سياق متصل تراس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج اجتماع اللجنة العليا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علام محمد العديسي عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح عبد القادر وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور احمد الخطيب مدير مركز ضمان الجوده، والدكتور محمد شريف منسق البرنامج بالكلية، وصابر ابو عقرب مدير عام شئون الطلاب بالمركزية.





وقال الدكتور حسان النعماني ان برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة يعد من أفضل البرامج على المستوى المحلى والإقليمي، ويسعي الي تخريج صيادلة متميزين في مجال الصيدلة الإكلينيكية قادرين علي تقديم خدمات صيدلية بمستوى مهاري محترف، مؤكداً علي حرص إداره الجامعة علي توفير كافه الامكانيات لنجاح العملية التعليمية ودعم الطلاب بالبرنامج.





وأوضح الدكتور علام العديسي انه تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالبرنامج، والتي تصب جميعهاً في مصلحة الطالب تحفيزًا له لبذل مزيد من الإستذكار وتحصيل العلوم المختلفة، مشيراً الي هذا الاجتماع يعد الجلسة "٣١" لمجلس إدارة البرنامج.