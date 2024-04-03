مؤسسة CMA CGM توزع 1,300 كرتونة غذاء في القاهرة والإسكندرية

تعهدت مؤسسة CMA CGM بتقديم وتوزيع 1,300 كرتونة غذاء على 6,500 شخص محتاج في القاهرة والإسكندرية، وبمشاركة 60 موظفي المجموعة تمكنت من تقديم المساعدات الغذائية للأسر المحتاجة.



مبادرة لإيصال الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة في مصر خلال شهر رمضان

في القاهرة، تم التوزيع في حي عزبة خير الله الذي يضم قرابة 3,000 أسرة تعيش في ظل ظروف صعبة.

وفي الإسكندرية، تركزت الجهود على حي الجمرك لمحاولة تحسين مستوى الحياة لقرابة 2,200 أسرة تعيش في ظروف معيشية صعبة.



نشرت مجموعة CMA CGM متطوعيها خلال شهر رمضان لإعداد وتوزيع المساعدات الغذائية الأساسية.

كما تم الاستعانة بشركة CCIS، إحدى شركات CMA CGM، لنقل المساعدات الغذائية إلى مواقع التوزيع.

يظهر هذا الالتزام اللوجستي والإنساني تصميم كلا الكيانين على دعم المجتمعات المحلية المحتاجة وتحقيق الراحة الملموسة لهم خلال شهر رمضان.



وقال المهندس طارق زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM في مصر: "إن هذا الإجراء الذي قامت به مؤسسة CMA CGM ، بالشراكة مع روتاري مصر – منطقة 2451 ، جعل من الممكن توفير المواد الغذائية لآلاف الأسر المحتاجة في القاهرة والإسكندرية. نود أن نعرب عن امتناننا لموظفينا المتطوعين، الذين شاركوا لأنجاح هذه الحملة. سواء كان ذلك خلال شهر رمضان أو على مدار العام، نحن ملتزمون بمسئوليتنا وواجباتنا تجاه المجتمعات التي نعمل ونعيش فيها".

