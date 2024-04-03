المؤبد لقهوجى وعامل رخام ضبط بحوزتهما 24 قطعة حشيش

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة قهوجى وعامل رخام، بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الوراق، حيث عثر بحوزتهما على 24 قطعة حشيش.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان، ودكتور إيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهاني حموده.

ضبط بحوزتهما 24 قطعة حشيش

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان "م . م" 25 سنة يعمل قهوجي، و"م . ف" يعمل عامل رخام، تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من الـ حشيش فى منطقة الوراق، بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون.

وقال محمود يحيى مقدم شرطة، أنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة، انتقل لضبط المتهم الأول – المتحرى عنه – حيث أبصره واقفا مع المتهم الثانى والذى ابصره يلقى لرؤيته قطعة لجوهر الحشيش المخدر، فضبطهما وإياها وعثر مع المتهم الأول على 24 قطعة حشيش ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثامى عثر على مبلغ مالى، وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

المشدد 15 عاما لـ سائقين لإتجارهم في المواد المخدرة بقليوب

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الخامسة، سائقين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، وغرامة 200 ألف جنيه لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة ضد موظفين عموميين بدائرة مركز شرطة قليوب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6985 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3139 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، 30 سنة - سائق، و"عادل م س"، 36 سنة، سائق، مقيمين قرية قلما، مركز قليوب - القليوبيه،، لأنهما في يوم 5 / 5 / 2023، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز له في حيازتها، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا القوة مع موظفين عموميين وهم ضباط مباحث مركز شرطة قليوب والقوة المرافقة لهما - بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية باستخدام السلاحيين الناريين محل الإتهام الثالث والرابع فور مشاهدتهما لهم لحملهم على الامتناع عن ضبطهما حال كونهم صادر بحقهم أحكاما قضائياً بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات وكذا لضبطهم بالجرائم محل الاتهامات السابقة ولم يبلغا بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.