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الأربعاء 03/أبريل/2024 - 06:16 م 4/3/2024 6:16:15 PM

تصريحات ساكنى اتحاد الكرة بالجبلاية أصبحت تسىء لهم.. أكثر مما تفيدهم!

صرح إيهاب الكومى تليفزيونيًا بأن حسام وإبراهيم حسن اتصلا أكثر من مرة بمحمد صلاح ولكن لم يرد عليهما! مثل هذا التصريح الغريب وغير المدروس لا يقدم إلا الشقاق بين الطرفين، ثم هل تحولتم لمشاهدين ترصدوا العلاقة! فأين دوركم كمسؤولين عن الكرة المصرية ولا من أجل أن التوأم تم فرضهما عليكم تضعون الشوك فى طريقهما، وبدلًا من محاولات لم الشمل بين الطرفين يصدر هذا التصريح الذى يظهر وجود مشاكل فيشتعل الشارع الكروى ويتم تأجيج الرأى العام وشقه مع وضد! جانبك التوفيق.

أما تصريح جمال علام بأن اللاعب المتهم بتعاطى المنشطات هو رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز على الرغم بأن هذه المعلومة يجب أن تظل سرية حتى تمام التأكد من صحتها بإجراء تحليل للعينة الثانية! وهكذا تسبب فى أزمة كبيرة للاعب، وللمعلومية إن أخذ العينة يكون فى حضور المسؤول عنها ويكون اللاعب أمامه وموجود أمام مراية ويقف المسؤول فى ظهره من أجل عدم التلاعب ولا يضع اللاعب العينة فى مكان مغلق (الحمام مثلًا)، وما تردد بحدوث مشكلة فى العينة هنا تكون المسؤولية منقسمة إلى جزء مع المسؤول عن أخذ العينة والمتواجد أثناء إعطائها والجزء الآخر عن تداول العينة من وقت إعطائها إلى أن تصل إلى المعمل، وإذا حدث شك من المسؤول فى حدوث تلاعب فى العينة يدونه فى تقريره. وبهذا يكون حدوث تلاعب من اللاعب رمضان صبحى غير متطابق وإن اللاعب غير مدان حتى الآن.. وذلك حتى الآن معرفة أين المشكلة.. وفحص العينة الثانية.

تصريح نقل مباارة القمة إلى المملكة السعودية وطريقة إخراجه السيئة، لا اتفق معه حيث إنه طريق للحصول على تمويل سهل وبدون مجهود من كل المسؤولين، فبدلًا من محاولة تطوير تناولنا لهذه الملف وخاصة أن مصر كدولة لديها القدرة على فعل وإنجاح مثل هذه المناسبات وسبق واستضفنا بطولة أمم إفريقيا 2019 ومؤخراً بطولة العاصمة الإدارية وكلاهما تم فى وقت قصير وظهرا بشكل قياسى.

علينا تبنى هذه المناسبات عندنا وتنشيط السياحة مثلاً بتنظيم رحلات سياحية لمصر المحروسة وفى جدولها حضور المباراة وتكون الرحلة متعددة المستويات، وتبدأ الشركات فى التسويق لهذه البطولة والعمل على ملء الاستاد بالجماهير، وهذا أمر تحقق فى مباراة كرواتيا أخيرًا.. وما تعتبرونه مكسباً هو ليس كذلك وما تدعونه صناعة فليست هكذا تكون الصناعة، إن المكسب يجب ان يبذل فيه الجهد والصناعة تكون ببناء كرة القدم، وليس كما يقال، وحيث إنا نقدر ولدينا البنية الأساسية التى يجب تلميعها وكذلك الكوادر التى يجب تدريبها وتنميتها وبث فيهم الحصول على العوائد يكون بروح الجهد والعرق والابتكار وتنمية البلد.. حفظ الله مصر.

