الإتحاد المصرى للإعاقات الذهنية يكرم نادى البنك الأهلى

حرص الإتحاد المصرى للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدى على تكريم نادى البنك الأهلى ممثلا فى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى وذلك لدوره الفاعل فى دعم أنشطة الإتحاد.



وشهد التكريم حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى أثنى على الدور المتميز الذى يقدمه نادى البنك الأهلى فى دعم أنشطة الإتحاد.

البنك الأهلي يواصل الإستعداد لمواجهة الداخلية

على جانب آخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي مساء اليوم الأربعاء تدريباته إستعداداً لمواجهة نظيره الداخلية في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت تدريبات الأمس إحتفالاً كبيراً من لاعبي الفريق بمناسبة عيد ميلاد طارق مصطفى المدير الفني للفريق.