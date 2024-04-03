حالا تطلق تطبيق مالي جديد لإدارة الأموال بسهولة

أعلن تطبيق حالًا، عن إطلاق تطبيق مالي جديد ومتطور كليًا، وانطلاقًا من إدراكه لوجود طلب متزايد على وجود منصة موحدة لتلبية جميع الاحتياجات المالية، يعمل تطبيق حالًا الذي يقدم باقة من الخدمات المالية الشاملة، على مساعدة ملايين المصريين على إدارة أموالهم بسهولة، وهو ما يمثل قفزة كبيرة لتحقيق التمكين المالي في مصر، ومن المنتظر أن يتيح التطبيق للمستخدمين حلولًا مبتكرة وغير مسبوقة في مجال التمويل.

يتضمن تطبيق حالًا باقة واسعة من الأدوات والخدمات المالية التي تم دمجها ضمن منصة واحدة لأول مرة، بما يتيح للمستخدمين إمكانية الحصول على مصادر متنوعة للتمويل وتلبية متطلباتهم، فعن طريق بطاقة حالًا التي تم إطلاقها حديثًا مع التطبيق، يمكن للمستخدمين التسوق في أي مكان اعتمادًا على بدائل مرنة للمدفوعات الإلكترونية، وكذلك الحصول على فرص استثمارية متميزة مثل شراء الذهب بأقساط مريحة، واكتساب فوائد سنوية لا مثيل لها على مدخراتهم. يعمل تطبيق وبطاقة حالًا على تبسيط المعاملات المالية، بما في ذلك سهولة دفع الفواتير والتحويلات النقدية السلسة بين الأصدقاء من خلال حالًا كاش، إلى جانب عدد من خيارات التمويل المبسطة وخطط الحصول على القروض التي يتم تصميمها طبقًا لظروف واحتياجات العميل. يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية، مع توصيل طلباتهم للمنازل، بالإضافة لعروض وصفقات غير مسبوقة على منصات البقالة والتجارة الإلكترونية الخاصة بالتطبيق، والمشاركة في تجارب ألعاب جذابة والفوز بجوائز يومية،ولذلك، يمثل تطبيق حالًا منصة مالية متكاملة تتيح للمستخدمين الحصول على التمويلات وكسب وتحويل الأموال واللعب والفوز بجوائز مالية والتسوق، كل ذلك من خلال منصة واحدة ولأول مرة في مصر.

وتعليقًا على إطلاق التطبيق، يقول منير نخلة، الرئيس التنفيذي ومؤسس MNT حالًا: "إنّ تطبيق حالًا يمثل نقلة نوعية للخدمات المالية وطريقة تقديمها. ولا يعمل هذا التطبيق الفائق على تبسيط إدارة الأموال فقط، ولكنه يمثل تحولًا نوعيًا في شكل ونوعية وطريقة أداء الخدمات المالية المقدمة، مع تمكين المستخدمين ماليًا عن طريق باقة متكاملة من الحلول المالية المبتكرة، بواسطة حملة تعليمية وكوميدية خفيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تستهدف جعل تطبيق حالًا هو الحل الأسهل والأسرع والأكثر كفاءة لتلبية جميع الاحتياجات المالية لكل المصريين".

ويضيف أحمد محسن، رئيس القطاع التكنولوجي والشريك المؤسس لشركة حالًا: "لقد عمل فريقنا بكل جهده لتوفير تجربة مستخدم لا مثيل لها من خلال تطبيق حالًا المتكامل. إن الاهتمام الذي يشهده التطبيق هو شهادة على التزامنا بالابتكار والبساطة في تقديم الخدمات المالية".

وقد ساهم في تأكيد رسالة "حالا" المهمة من وجوبية جعل التمويل متاحا لجميع المصريين بلا استثناء، هو المحتوى الذي يصنعه المؤثرون والمستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما منح حملة حالا الخاصة بتطبيقها الجديد دفعة قوية، وساهم في تعزيز تأثيرها في جميع أنحاء مصر.

وتمكنت "حالا" بفضل شراكتها الاستراتيجية مع فروع سيركل كيه Circle K، من توفير الإتاحة للمستخدمين للوصول بكل سهولة لحلول وخدمات حالا المالية، حيث تمثل نقاطًا لتوزيع بطاقة حالًا، ومع وجود شبكة واسعة من فروع Circle K في جميع أنحاء مصر، فإنّ هذه الشراكة تؤكد التزام "حالًا" بالوصول للمستخدمين في كل مكان بسهولة ودون عناء، وهو ما يرسّخ مكانته كتطبيق رائد لتمكين الشمول المالي في مصر، ولدعم نطاق الوصول بشكل أكبر، تعاونت حالًا مع عدد من المولات التجارية المتواجدة في أهم الأماكن المنتشرة في مصر، لتصبح منافذ لتوزيع بطاقات حالًا للزائرين والمتسوقين.

تأسست شركة حالًا في عام 2018، وتعمل منذ ذلك الحين على وضع تعريف جديدة للخدمات المالية الشاملة وسهولة الوصول لها بفضل التكنولوجيا المالية، وخدم ملايين المصريين من خلال حلول مبتكرة. وخلال شهر رمضان المبارك، يدعو تطبيق حالًا كل المصريين للاحتفال بالتمكين المالي وسهولة الحصول على الخدمات المالية وفرص النمو والازدهار التي تنتظرهم.