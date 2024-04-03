iPhone 12 يشحن لاسلكيًا بقوة 15 وات باستخدام شواحن غير MagSafe

مع إطلاق iPhone 12، ضاعفت شركة Apple قوة الشحن اللاسلكي إلى 15 واطًا، ولكن كانت هناك مشكلة: فقط أجهزة شحن MagSafe التي تحمل علامة Apple التجارية تعمل بكامل طاقتها. الآن، يحصل المستخدمون على تحديث مفاجئ. أفاد موقع MacWorld أن أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 17.4 يسمح الآن لشواحن Qi2 التابعة لجهات خارجية بالشحن بأقصى قدر من الطاقة يبلغ 15 واطًا أيضًا.

قدمت Apple دعم الشحن اللاسلكي Qi2 بقدرة 15 وات لأجهزة iPhone 13 و14 مع نظام التشغيل iOS 17.2، ودعم iPhone 15 المعيار منذ البداية. في الواقع، فهو يعتمد على تقنية MagSafe من Apple، حيث تكون Apple "عضوًا توجيهيًا" ورئيسًا لمجلس إدارة اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC).

عندما ظهر iPhone 12 في أكتوبر 2020، لم يكن Qi2 موجودًا وكان معيار Qi الأصلي لـ WPC يقتصر على 7.5 واط. نظرًا لأن iPhone 12 يستخدم MagSafe، فمن الواضح أنه كان قادرًا على دعم Qi2 وقدرته القصوى على الشحن.

ولم تعلق شركة آبل رسميًا بعد على هذا التغيير. ومع ذلك، قام موقع Macworld باختبار iPhone 12 بأجهزة Qi2 ووجد أنها تطابق سرعات الشحن الخاصة بشواحن MagSafe الرسمية.

صرحت شركة Belkin المصنعة للشاحن أيضًا أن شواحن Qi2 الخاصة بها "معتمدة بالكامل لتوصيل ما يصل إلى 15 واط من الشحن اللاسلكي السريع للأجهزة المزودة بتقنية Qi2"، مع إحالة أي أسئلة أخرى إلى Apple. ومع هذا التغيير، تدعم جميع أجهزة iPhone MagSafe الآن الشحن Qi2.

كان تحرك شركة Apple لدعم Qi2 مع تشكيلة iPhone الخاصة بها بمثابة مفاجأة بعض الشيء، مع الأخذ في الاعتبار أنها تميل إلى تفضيل الحلول الخاصة بالشركة. ربما تم القيام بذلك لدرء الجهات التنظيمية، حيث كان الاتحاد الأوروبي قد أجبره بالفعل على التحول إلى شحن USB-C لتجنب إهدار المعايير المتعددة.