تكريم الفائزات في مسابقة الأمهات المثاليات بجامعة قناة السويس

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، حفل تكريم الأمهات المثاليات، جاء ذلك أمس الثلاثاء الموافق 2 إبريل بقاعة مجلس شئون التعليم والطلاب جاء الاحتفال، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبه الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية.

نظم للحفل الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

وفي بداية الحفل قدم الدكتور محمد عبد النعيم التهنئة للأمهات المثاليات، مشيراً إلى أن هذا التكريم المستحق يأتي إيمانًا بمكانة الأم الكبيرة، وعرفانًا بدورها الأصيل في بناء الأمم.

وخلال الحفل، تم تكريم 10 أمهات مثاليات، من أمهات الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية، تقديراً لدورهم في تميز أبنائهم.

ضمت لجنة التحكيم للمسابقة الدكتورة أمينة علي الدسوقي وكيل كلية الطب البيطري رئيسا للجنة، الدكتورة هناء شبيب عبد المقصود وكيل كلية التربية الرياضية عضوا، والدكتورة هبة محمد الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية عضوا.

قائمة الأمهات المثاليات المُكرمات



الدكتور داليا منصور عميد كلية الطب البيطري عن أعضاء هيئة التدريس،

إيناس أحمد محمد والدة الطالبة نشوة أحمد علي بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عن اللجنة العلمية

رشا صبحي إبراهيم والدة الطالبة مريم محمد يحيى بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الرياضية

شرين علي فرج والدة الطالبة منه محمد غنيم بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الاجتماعية

مروة عمر منوفي والدة الطالب أحمد وائل محمد بكلية الحاسبات والمعلومات عن اللجنة الثقافية

أميمة عبد الفتاح بركات والدة الطالب عمر السيد محمد بكلية العلوم عن لجنة الجوالة،

إيمان عطيه محمد والدة الطالبة آية محمد موسى كلية الطب عن الأسر الطلابية،

أزهار عبد العاطي سيد والدة الطالبة هاجر خيري الشحات من ذوي الاحتياجات الخاصة،

كما تم تكريم الأستاذة دعاء جمال الشوادفي إخصائية، والسيدة سلوى محمد علي خدمات معاونة.

بينما مُنحت جائزة اللجنة الفنية مناصفة بين كل من السيدة عايدة محمد عبد الجليل بكلية الطب ، والسيدة منى جوده محمد بشئون الطلاب المركزية

فيما مُنحت جائزة لجنة أم الشهيد للسيدة أماني عرفه محمد الشامي والدة الطالب محمد حسام محمد أبو الفتوح بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ندوة بعنوان "رمضان في مصر الإسلامية"

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس ندوة بعنوان "رمضان في مصر الإسلامية" تناولت الأحداث والحكايات التاريخية الرمضانية في مصر الإسلامية، وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية، والدكتورة أسماء سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالندوة الدكتور جمال عبد الرحيم إبراهيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة.

موضوع الندوة



حيث تناول الأحداث التاريخية التي مرت على مصر في شهر رمضان، وكيف كان يتم استقبال الشهر الفضيل.

والمساجد التي تم افتتاحها فيه مثل جامع أحمد بن طولون، الجامع الأزهر الشريف والجامع الأزرق.

كما تطرق لمظاهر احتفالات الدولة الفاطمية بشهر رمضان، وتحدث كذلك عن أحمد بن طولون أول حاكم في مصر الإسلامية قام بتقنين مواعيد العمل في رمضان، وسرد لحكاية مدفع رمضان.

وأبدي الحضور بسعادتهم. لحضور تلك الندوة التي استمعوا فيها لذكريات تاريخيه مرتبطة بشهر رمضان هذا الشهر المعظم