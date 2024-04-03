ضبط خادمة سرقت مجوهرات طبيبة في بورسعيد

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن بورسعيد والسويس، في ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" لقيامها بارتكاب واقعة سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل مسكن طبيبة.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق سرقة مفتاح الشقة الخاص بالـمجنى عليها مستغلة عملها رفقتها، وتم بإرشادها ضبط المسروقات ومبلغ مالى من متحصلات بيع جزء من المسروقات، وقررت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، حرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقوبة جرائم السرقة

في سياق متصل، فقد حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

إلى جانب ذلك، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.