جوميا والأهلي في حملة للتنمية المجتمعية برمضان

أعلنت "جوميا" منصة التجارة الإلكترونية في السوق المصرية، عن تعاون جديد مع "مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية"، الذراع المسؤولة عن أنشطة المسؤولية المجتمعية التي يقدمها النادي الأهلي لخدمة المجتمع.

يأتي هذا التعاون تتويجًا لمشروعات المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها "جوميا" في السوق المحلية بهدف توسيع جهودها في مشاريع الخير.

ويمضي هذا التعاون الجديد بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر تضامنًا واستدامة، ويتضمن عدة مبادرات رئيسية وأبرزها : استضافة جناح لمؤسسة النادي الأهلي في مقر جوميا، بهدف جمع تبرعات من موظفي جوميا و التوعية بالدور التنموي الذي تقوم به المؤسسة في مصر وذلك لدعم المجتمع وتنميته، وتعمل جوميا على تشجيع موظفيها على المشاركة في جهود الخير، من خلال تنظيم حملات لجمع التبرعات المالية والعينية.

وتقوم "جوميا" بالشراكة مع "مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية"، بعرض وبيع كراتين رمضان للعملاء الراغبين في شرائها وتوزيعها من خلال "جوميا" على الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، حيث يمكن للعملاء شراء "كرتونة الكرم" من خلال منصة "جوميا" مع إمكانية تقسيط ثمنها بإحدى الطرق المتعارف عليها عن طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية المختلفة.

أكد عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، قائلاً: "نعبر عن امتناننا البالغ لهذا التعاون المشترك بين جوميا ومؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية. إن هذا التحالف يعد جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا الاجتماعية لدعم المجتمعات التي نخدمها، والتي نسعى من خلالها لتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر، وتعزيز الوعي بأهمية العمل الخيري والتنمية المستدامة. إننا ملتزمون بتوجيه جهودنا ومواردنا نحو خدمة المجتمع وتحسين جودة حياة الأشخاص في جميع أنحاء مصر، ونتطلع بجدية إلى العمل المشترك مع مؤسسة النادي الأهلي لتحقيق أهدافنا المشتركة".