X تسمي رئيسها الثالث للسلامة في أقل من عامين

قام X بتعيين رئيس جديد للسلامة بعد عام تقريبًا من استقالة آخر مسؤول تنفيذي في هذا المنصب. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها قامت بترقية كايلي ماكروبرتس إلى منصب رئيس قسم السلامة وعينت ييل كوهين كرئيس لسلامة العلامات التجارية وحلول المعلنين.

سيكون لدى الاثنين مهمة لا يحسدان عليها تتمثل في قيادة جهود السلامة الخاصة بـ X، بما في ذلك محاولاتها لطمأنة المعلنين بأن المنصة لا تستثمر خطاب الكراهية أو المحتوى الإرهابي. وقالت الشركة في وقت سابق من هذا العام إنها تخطط لتوظيف 100 موظف سلامة جديد بعد أن قامت في السابق بخفض الكثير من موظفي السلامة لديها.

كان رئيس قسم السلامة منصبًا محفوفًا بالمخاطر بشكل خاص منذ أن تولى إيلون موسك إدارة الشركة المعروفة سابقًا باسم تويتر. لقد اصطدم " ماسك " سابقًا بنتائج السلامة الخاصة به، وأصبح " ماكروبرتس " هو الشخص الثالث الذي يحمل اللقب في أقل من عامين. في السابق، استقال يويل روث بعد فترة وجيزة من الطرح الكارثي لـ Twitter Blue في عام 2022. وتم استبدال روث بإيلا إيروين، التي استقالت العام الماضي بعد أن انتقد ماسك الموظفين علنًا بسبب تطبيقهم سياسات حول التمييز بين الجنسين.

لا يُعرف الكثير عن ماكروبرتس، لكن من الواضح أنها عضو حالي في فريق السلامة التابع لـ X (حساب X الخاص بها حاليًا خاص ويبدو أن الملف الشخصي على LinkedIn قد تم حذفه مؤخرًا). وقالت X في بيان: "خلال فترة عملها في X، قادت مبادرات لزيادة الشفافية في ممارسات الاعتدال لدينا من خلال التصنيفات، وتحسين الأمان باستخدام مفاتيح المرور، بالإضافة إلى بناء مركز التميز الجديد للسلامة في أوستن".