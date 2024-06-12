الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حارس الأهلي يتعرض للإصابة بكسر في عظام الوجه

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن مصطفى مخلوف تعرض لكسر في عظام الوجه أثناء مشاركته في التدريبات أمس، وتم نقله لأحد المستشفيات.

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وأوضح أن مخلوف أجرى العديد من الفحوصات والأشعات اللازمة، ثم خضع بعدها للملاحظة الطبية لمدة ٢٤ ساعة، قبل أن يغادر المستشفى اليوم الأربعاء.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن حالة مخلوف باتت مستقرة اليوم، وسوف يحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع، ويبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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